شوف مجلة عروض هايبر بنده الجديدة تخفيضات وخصومات تصل الى 30% على المنتجات والاجهزة

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نقدم لكم اليوم آخر المنتجات مجلة عروض بنده الأسبوعية لشهر يونيو 2022م، تعتبر ماركت بنده هي ليست أكبر السلاسل التجارية في المملكة العربية السعودية ولكن ربما هي الأكثر شهرة على الإطلاق، فهي تحتوي على ما لا يتخيله عقل وكل ما ترغب في الحصول عليه ستجده متوفرًا في ماركت بنده حيث تقوم بعمل عروض وتخفيضات كل شهر وكل أسبوع وعروضها في الفترة الحالية أكثر تميّزًا لأنها عروض خاصة بعيد الأضحى المبارك. أخر منتجات مجلة عروض بنده الأسبوعية عروض بنده الأسبوعية على المنظفات برسيل جيل للغسالات الأوتوماتيك سعره أصبح 84.95 ريال سعودي بدلًا من 104.95 ريال سعودي.

أوكسي مسحوق أوتوماتيك سعره انخفض من 237.95 ريال سعودي ووصل إلى 221.95 ريال سعودي.

منعم الملابس فلفيتا سعر الزجاجة منه حجم 3 لتر سعرها 51.95 ريال سعودي بدلًا من 111.95 ريال سعودي.

صابون فيبا سائل لغسيل الأطباق سعره 71.95 ريال سعودي بدلًا من 110.95 ريال سعودي. اقوي عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة والمنتجات مشاية مقاس 40 في 60 متر سعرها وصل من 14.95 ريال سعودي إلى 8.95 ريال سعودي.

سجادة النساجون بمقاس 120 في 75 متر سعرها 69.95 ريال سعودي بدلًا من 199.95 ريال سعودي.

بوم بلاست رول سعرها 29.95 ريال سعودي بدلًا من 69.95 ريال سعودي لوزن 1 كيلو جرام.

طقم ملاية قطعتين سعره انخفض من 174.95 ريال سعودي إلى 74.95 ريال سعودي. عروض بنده منتجات غذائية زيت خليط هدية سعر الزجاجة حجم 4 ونصف لتر وصل إلى 148.95 ريال سعودي بدلًا من 158.95 ريال سعودي.

جهينة واحد لتر سعرها وصل من 122.95 ريال سعودي إلى 109.95 ريال سعودي.

مكرونة الضحى أنواع قطعتين وزن 400جرام سعرها 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

أرز عاصم المصري ممتاز سعر الكيس وزن 5 كيلو جرام من سعر 104.95 ريال سعودي إلى 89.95 ريال سعودي.

عصير بيتي تروبيكانا 3 قطع 235 مللي جرام سعره 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

كورونا بيمبو جولد سعرها 19.95 ريال سعودي بعد أن كان قبل الخصم 35 ونصف ريال سعودي.

2 صباع شيكولاتة كيت كات بالبندق أو التوت أو الكوكيز سعرها 14.95 ريال سعودي بدلًا من 23.95 ريال سعودي.

مشروب لمار 1 لتر بأطعمة مختلفة عدا المانجو سعره 9.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة مجلة عروض هايبر بنده الجديدة تخفيضات وخصومات تصل الى 30% على المنتجات والاجهزة - ثقفني

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