نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا في المقال التالي
الفترة الأخيرة اشتكى عدد من الأشخاص من ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب استهلاك الأجهزة خاصة في فصل الصيف وجود مكيفات في كل منزل، ولكن ارتفاع فواتير الكهرباء لا يكون بسبب المكيفات فقط هناك بعض الأجهزة التي يغفل عنها الكثير من الأشخاص وتوجد علاقة وثيقة بينهم لذلك سوف نوضح لكم مجموعة من أبرز التفاصيل الخاصة هذا الامر.
جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنيه
ومن ضمن الأجهزة التي تؤدي الى ارتفاع فواتير الكهرباء هي:
- من أبرز الأجهزة هي الغلاية الكهربائية حيث أنه في الفترة الاخيرة اثبتت الدراسات انها تكون من أكثر الأجهزة التي تسبب استهلاك للطاقة، وهذا يكون على الرغم من صغر حجمها وسعرها الرخيص ألا إنها من أبرز الأسباب في ارتفاع فواتير الكهرباء، حتى لو تم فصل الجهاز عن الغلايه ما دامت الفيشه تتواجد في المقبس فإنها تؤدي إلى سحب الكهرباء لذلك لابد من الانتباه الى هذا الامر وترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استخدام الغلاية الكهربائية.
- ثانيا (التكييف) يعتبر التكييف من ضمن الأجهزة الرئيسية في ارتفاع فاتورة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف الذي يلجأ إليه كل الاشخاص مع ارتفاع درجات الحراره ولهذا السبب يتفاجأ العديد من الاشخاص في نهاية الشهر بارتفاع فواتير الكهرباء..
- من ضمن الأجهزة أيضا التي تؤدي إلى رفع فاتورة الكهرباء هو السخان الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة لذلك يلاحظ الفترة الأخيرة ارتفاع فاتوره الكهرباء في حال زيادة الاستهلاك..
شرائح استهلاك الكهرباء
- ومن ضمن شرائح استهلاك الكهرباء هي الشريحة الأولى والتي يكون معدل استهلاكها من حوالي 0 إلى 50 كيلو وات وهذا يكون حوالي 38 قرش.
- أما الشريحة الثانية فإنه يكون معدل استهلاكها من 51 الى 100 كيلو وات فهذا يكون 58 قرش.
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