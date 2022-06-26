طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف للتخلص من البقع في 5 دقائق بدون حك أو مجهود

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السجاد من أكثر الأشياء تلازم تواجدها في كل منزل فهو الذي يعطي الدافيء في كل من ل ويعطي شكل وديكور يكمل جمال أي منزل ولكنه قد يتعرض بشكل دائم للاتساخ مما يجعل الكثير من النساء تهتم بغسله ونظافته، ولكنه من أكثر الأشياء المتعبة والمراهقة خاصتًا إذا تم تنظيفها بالمياه، ولكن الآن سوف نعرض طريقة سريعة وسهلة يتم من خلالها تنظيف السجاد بدون اي مجهود أو عناء، تابعو معنا الخطوات في السطور القادمة.
طريقة تنظيف السجاد بالملح
يتم عمل خليط بسيط من مكونات طبيعية توجد في كل منزل لذلك فهي غير مكلفة تمامًا ولكنها قد تحقق أفضل نتيجة في إزالة البقع الصعبة والتي قد تنتج من العديد من الأسباب المختلفة مثل تساقط الأطعمة والمشروبات المختلفة على السجاد وسوف يتم التخلص منها بكل سهولة بدون الحاجة إلى استخدام الماء وطريقة الاستخدام والمكونات كالتالي:
مكونات خليط تنظيف السجاد
- ملعقتين كبار من الملح الخشن.
- كمية مناسب من أي نوع صابون للتنظيف سائل.
- ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- كوب من الماء.
طريقة الاستخدام
- في البداية يتم تنظيف السجاد من أي أتربة تتواجد بها وذلك يمكن أن يتم باستخدام المكنسة الكهربائية حتى تكون نظيفة وجافة.
- ضعي الخليط في زجاجة رشاش، ورشي مناطق البقع الصعبه التي قد تتواجد في السجاد
- افرمي البقعة بفرشاة صغيرة أو قطعة من القماش الجاف.
- يتم هذا الخليط على السجاد لمدة ساعة.
- احضري قطعة قماش مبللة بماء نظيف.
- قومي بمسح البقع وذلك للتخلص من بقايا الخليط.
- اتركي السجادة في مكان جيد التهوية حتى يتم تجفيفها بشكل جيد.
- كما أنه فيما بعد سوف يتم ملاحظة نظافة السجاد بشكل واضح دون الحاجة إلى استخدام المياه.
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