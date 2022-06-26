أكتشفي الفرق بين أنواع الصابون.. الصلب والهاند سوب والشاور واستخداماتهم

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رياض - احمد صلاح - أنواع الصابون عديدة ومتنوعة ولا يخلو منها أي بيت، فهناك الصابون القطع العادي المتعارف عليه، وصابون الوجه وأيضًا صابون التجميل، ومنها أيضًا الصابون السائل وصابون اليد والشاور جل والشامبو، ولكن هناك من الأشخاص من يعتقد أن هذه الأنواع يمكنها أن تقوم بنفس الدور، ولهذا قررنا أن نقوم بتقديم لكم الفرق بينهم واستخداماتهم.

الفرق بين أنواع الصابون

صابون الجلسرين الصلب

يعد هذا النوع من أنواع الصابون الأهم والأكثر استخدامًا، فلا يمكن الاستغناء عنها، وهذا لاحتوائه على على الزيوت والدهون الطبيعية، على عكس ما تحتويه أنواع الصابون الأخرى.

الصابون الشفاف

يتم تصنيع الصابون الشفاف بطريقة المعالجة الساخنة، إلى جانب إضافة لها بعض أنواع الكحول حتى تصبح الصابونة شفافة.

الصابون السائل

تعد عملية تصنيع الصابون السائل أكثر تعقيدًا عن غيرها من أنواع الصابون الأخرى، فيتم ذلك عن طريق المعالجة الساخنة ليتحول الصابون إلى سائل، وذلك يرجع لإضافة له نوع من أنواع غسول البشرة.خرى

صابون التواليت وصابون الاستحمام

يستخدم صابون التواليت وصابون الاستحمام لأغراض تجميلية، ولكن هناك فرق بينهم وبين بعضهم على الرغم من أنهم يستخدموا من أجل النظافة الشخصية، ولكن تكوينهم مختلف عن بعضهم.