نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الاسبوعيه يونيو 2022 تخفيضات وخصومات جديدة على جميع المنتجات بالسعودية فرصة تشتري في المقال التالي

احدث عروض العثيم تسعى مؤسسة وأسواق عبد الله العثيم إلى النجاح بالرغم من تحقيقها نجاح غير مسبوق داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حيث أن لها فروع في الكثير من الدول العربية الأخرى، وتوفر كل ما قد يحتاج إليه الفرد في منزله وفي حياته من أدوات المنزل والأجهزة الذكية والكهربائية وكل المنتجات الغذائية والمعلبات وما نقوم بتناوله يوميًا، وكل ذلك توفره مع عروض تخفيض مميزة سنقوم بتوضيحها لكم في سطورنا التالية. آخر عروض العثيم السعودية مخدة إليجانس سعرها انخفض من 29.95 ريال سعودي إلى 19.95 ريال سعودي.

ألوان وأنواع مختلفة من سجادات الصلاة سعرها 9.95 ريال سعودي بدلًا من 7 ريال سعودي.

مناشف حمام بألوان مختلفة سعرها 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

بساط قطني ملوّن سعره 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

سعر طقم القدور من نوع كيتشنجر الجرانيت وصل إلى 165 ريال سعودي بدلًا من 217 ريال سعودي.

طباخة أرز نوعها برانيكس سعرها وصل إلى 89 ريال سعودي بعد أن كان 119 ريال سعودي.

قدر كيتشنجر أحمر سعره 35 ريال سعودي بدلًا من 47 ريال سعودي.

4 قطع – طقم فناجين سعره قبل الخصم 26 ريال سعودي وبعد الخصم 19 ريال سعودي.

طقم بورسلين منوّع سعره 5 ونصف ريال سعودي بعد الخصم.

شنطة سفر سوفت ترولي سعرها 154 ريال سعودي بدلًا من 195 ريال سعودي.

ألوان مختلفة من تيشرت رجالي سعره 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

بيجامة نسائي بألوان مختلفة وأشكال منوعة سعرها 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأجهزة الذكية والكهربائية شاشة إل إي دي سوبر جنرال مقاس 55 بوصة سعر 1369 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

بينما سعر شاشة أورو إل إي دي سعرها مقاس 43 بوصة سعرها 719 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

أما سعر شاشة أمبيكس إل إي دي سعرها انخفض من 549 ريال سعودي إلى 399 ريال سعودي.

سعر شاشة أوراك إل دي مقاس 65 بوصة سعرها وصل إلى 1779 ريال سعودي بعد أن كان 2099 ريال سعودي.

هاتف محمول تكنو كي جي سعره 655 ريال سعودي بعد خصم مميز.

جوال إي تي إل 9200 سعره وصل إلى 114 ريال سعودي. عمر شويل - جدة احدث عروض العثيم الاسبوعيه يونيو 2022 تخفيضات وخصومات جديدة على جميع المنتجات بالسعودية فرصة تشتري - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف احدث عروض العثيم الاسبوعيه يونيو 2022 تخفيضات وخصومات جديدة على جميع المنتجات بالسعودية فرصة تشتري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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