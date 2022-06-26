شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات ولفترة محدودة

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عروض العثيم السعودية في هذه الفترة لا يمكن مقاومتها من قبل العملاء بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك تتألق عروض الطازج من اللحوم الحمراء والبيضاء، وترغب الكثير من العملاء شراء اللحوم في هذه الفترة بأسعار مناسبة لجميع الفئات، وهذا ما تسعى له أسواق عبدالله العثيم بالمملكة من خلال تقديم مثل هذه المنتجات، وذلك بأسعار مذهلة للجميع حتى يتسنى للمواطنين السعوديين شراء كافة احتياجاتهم.
عروض العثيم السعودية
تتميز كل السلع والمنتجات المتوفرة داخل أسواق العثيم السعودية بأن لها أسماء تجارية شهيرة ومعروفة وتحظى بثقة جميع أبناء الشعب السعودي والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.
ومع عروض العثيم الكبرى يستطيع جميع العملاء الذين يترددون على فروع العثيم السعودية شراء أفضل وأجود السلع بأفضل أسعار ممكنة ومتناسبة مع الجميع.
كما أن عروض أسواق العثيم تتميز بكونها شديدة التنوع لتتناسب مع الجميع؛ فهناك العروض المفاجئة ليوم واحد فقط على العديد من السلع والمنتجات.
وتوجد عروض أسبوعية، كما توجد عروض شهرية يتم تجديدها باستمرار بالإضافة إلى الهدايا التي يبحث عليها العميل عند شراء بعض المنتجات داخل فروع العثيم.
خصومات هايبر العثيم السعودية
- اشتري من أسواق العثيم مكرونة اسبكتي من قودي مقدار 450 جرام بسعر 4.25 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على صلصة البرجر من نوع قودي مقدار 290 جرام بسعر 11.50 ريال سعودي بدلاً من
- 16.95 ريال سعودي.
تنزيلات أسواق العثيم السعودية على تونة خفيف من نوع قودي 185 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلاً من 8.50 ريال سعودي.
- يمكنك شراء مكرونة سباغتي مقدار 400 جرام بسعر 1.95 ريال سعودي بدلاً من 2.95 ريال سعودي.
- خصم خاص على تونة من جرين فارمز خفيفة عدد 3 مقدار 170 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.
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