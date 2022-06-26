شوف مفاجأت وخصومات عروض العثيم لهذا الأسبوع في السعودية othaim Offers قبل عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة متاجر عبد الله العثيم من أكبر المتاجر الموجود في السعودية، حيث يحرص هايبر العثيم على توفير كل ما يحتاجه كل منزل من منتجات غذائية وغيرها، كما يتم علم الكثير من العروض والتخفيضات على منتجات العثيم على مدار العام، ويمكنك بكل سهولة التعرف على تلك العروض من خلال زيارة أقرب فرع لكم أو من خلال مشاهدة مجلة الدعاية الخاصة بالمتجر، ولذلك حرصنا على توضيح تلك المجلة للعروض والتخفيضات لشهر يونيو من عبد الله العثيم مع توضيح أسعارها من خلال موقعنا.

مفاجأت وخصومات عروض العثيم لهذا الأسبوع

لقد قان متجر العثيم بعمل تخفيضات مهولة على أسعار المنتجات في ذلك السبوع الأخير من شهر يونيو حيث وصل سعر كيلو كباب حلة كندوز إلى 174 ريال بدلا من 189 ريال، وبالنسبة لكيلو اللحم المفروم الكندوز وصل إلى 114 ريال، أما كيلو سن كنوز فسعره 170 ريال بدلا 184 ريال، وكذلك سعر الكيلو من البط وصل إلى 50 ريال بدلا من 55 ريال، وسعر كيلو وراك الرومي وصل إلى 57 ريال بدلا من 65 ريال، ولذلك هي من أفضل العروض التي تم علماه خلال ذلك الشهر من عبد الله العثيم.

عروض عبد الله العثيم على السلع

هناك الكثير من العروض الغذائية المقدمة على السع التموينية والتي من أهماه الزيت والأرز والمعكرونة والسمن وغيرهم، وممن تلك العروض عرض شراء زيت كريستال ب95 ريال وشراء أرز اليسر 5 كيلو بـ 77 ريال فقط، وشراء سمن روابي 64 ريال وشراء زيت عافية 99 ريال وشراء مكرونة ايتاليانو بـ 11 ريال فقط، وشراء دقيق الضحى بشعر 17 ريال سعودي.

أحدث تخفيضات عبد الله العثيم

يقدم هايبر ماركت عبد الله العثيم مجموعة من العروض الرائعة لعملائه خلال ذلك الأسبوع وبالأخص على المنتجات لاغذائية، ويمكننا التعرف على أفضل تلك العروض من خلال الآتي:

لقد وصل سعر اللتر من المياه الغازية إلى 4 ريال وعبوتان من سبرايت إلى 32 ريال، وسعر عبوة عصير البرتقال مراعي 5 ريال وسغر ثلاثة أكياس من بسكويت الشوفان 11 ريال، أما عن سعر شيبسي تايجر فهو 14 ريال للعبوتان، وسعر بطاطس فوكس للثلاثة عبوات 12 ريالوسعر شوكولاتة بابلي 23 ريال، وسعر الجبن الرومي القديم 27 ريال وسعر الجبن الريكفورد 50 ريال وسعر االانوشن اللحيمي ربع كيلو 24 ريال.