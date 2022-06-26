استعلم عن تاشيرة السعودية برقم الجواز قبل موسم الحج

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رياض - احمد صلاح - يسعى العديد من المواطنين إلى الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443 – 2022؛ خاصة مع قرب موسم الحج للعام الجاري؛ وذلك للتأكد من مدة التأشيرة وصلاحيتها؛ دون الذهاب إلى مكاتب القنصليات بالمملكة.

استعلم عن تاشيرة السعودية برقم الجواز

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية ونختار منصة “التأشيرات” أو الدخول مباشرة من اضغط هنا – نجد على يسار الصفحة مربع يعلوه كلمة”استعلام”؛ وتعريف الخدمة والاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها.

3- نحدد نوع الاستعلام وهو طلب التأشيرة؛ ثم ندون رقم الطلب؛ ثم إدخال رقم جواز السفر.

4- إدخال رمز الصورة حتى يتم التأكد من أنك لست فيروسًا.

5 – الضغط على كلمة “استعلام”.

وبعد الضغط على كلمة “استعلام”؛ تظهر النتيجة بتفاصيل التأشيرة مثل اسم صاحبها؛ ومدتها؛ ونوعها؛ وهكذا.

منصة التأشيرات

تقدم منصة التأشيرات على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية 3 فئات من الخدمات وهي : خدمات الزوار؛ وخدمات المواطنين والمقيمين؛ وخدمات العمال والجهات.