شوف عروض أسواق العثيم حتى 28 يونيو

عروض العثيم ، يعتبر متجر العثيم من أشهر المتاجر بالمملكة العربية السعودية والتي تقوم بعمل عروض وخصومات بصفة مستمرة ونجد عروض العثيم الأسبوعية حتى 28 يونيو تمتاز بكونها الأفضل على الإطلاق حيث تشمل العروض اللحوم ، المكسرات ومختلف السلع الغذائية والمنتجات المميزة التي لا غنى عنها في كل منزل، ومن الجدير بالذكر أن العثيم يقدم خصومات تصل إلى 25% وذلك لجذب العملاء والعمل على توفير الخدمات الأفضل لهم.

عروض العثيم على منتجات اللحوم

عروض العثيم ، يعتبر اللحوم من المواد الغنية بالبروتينات والتي يحتاج إليها الجسم بشكل دوري لهذا يبحث العملاء عن أفضل أنواع اللحوم بأسعار جيدة وذلك ما يوفره متجر العثيم، إذ أنه يوفر أفضل الأنواع بأفضل العروض والخصومات ويشمل المتجر على العديد من المنتجات حيث نجد لحم عجل بلدي بدون عظام بسعر 54.95 ريال سعودي، كما يوجد لحم حاشي بدون عظام بسعر 39.95 ريال، بينما نجد سعر لحم حاشي بالعظم يصل إلى 29.95 ريال وتعد تلك الأسعار هي الأفضل على الإطلاق مع ضمان جودة المنتجات ومذاقها المثالي.

عروض العثيم على منتجات الألبان

يقدم العثيم أفضل العروض على منتجات الألبان المتميزة ذات الجودة العالية والتي يحتاج إليها جميع العملاء حيث نجد سعر جبن بدر 24.95 ريال، بينما جبن داري بيضاء 15.95 ريال للكيلو كما أن سعر جبن جرين لاند ابيض 29.95 ريال، ونجد أيضا العثيم يوفر الجبن الدنمركي فيتا بسعر 13.95 ريال وتعد تلك الأسعار الأفضل مقارنة بالأسعار التي توفرها المتاجر الأخرى.

عروض العثيم على الفواكه والمكسرات

يعد الفواكه والمكسرات من المنتجات التي لا تخلو منها المنازل إذ أن لها فوائد متعددة فهي تجدد نشاط الجسم وتحسن الدورة الدموية كما أن لها دور كبير في زيادة النشاط الذهني، ويقوم العثيم بتوفير أفضل الأسعار على الفواكه والمكسرات حيث نجد مكسرات اكسترا مشكلة بسعر 66.95 ريال للكيلو، كما نجد لوز ني بسعر 33.95 ريال، وأيضا سعر سلة المشمش 7.95 ريال بينما علبة الخوخ السكري بسعر 7 ريال، ويوفر المتجر أفضل أنواع العنب بسعر 5.95 ريال، كما نجد شمام بسعر 2.75 ريال.