شوف عروض نهاية الشهر القوية من أسواق نستو الرياض بأسعار وخصومات خيالية

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البعض منا ينفذ خزين منزله قبل أنتهاء الشهر ويبحث بين العروض عن ما يناسب ميزانيته، وتوفر لكم أسواق نستو الرياض يحتوي العرض على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية وأدوات المطبخ، متوفر أيضاً منتجات متنوعة من مساحيق الغسيل للملابس والصحون والتواليت، ولأستقبال الصيف تقدم أدوات للسفر والاسترخاء تقدم أيضاً عرض خاص ب 2 ريال فقط على الخضروات والفاكهة الشهية، كما تقدم خصومات على عروض البقالة، يستمر العرض لمدة ثلاث أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية. عروض نهاية الشهر القوية من أسواق نستو الرياض بأسعار وخصومات خيالية كرتونة دجاج دو 10 قطع × 1 كيلو، بسعر 182.95 ريال بدلاً من 205.95 ريال.

كرتونة دجاج دو 10 قطع × 1 كيلو، بسعر 182.95 ريال بدلاً من 205.95 ريال. فيري غسيل الصحون بالليمون 125 لتر، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 24.50 ريال.

موز فلبيني، سعر الكيلو 2.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

لحم نعيمي مع عظم، سعر الكيلو 33.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

أنكور حليب بودره، وزن الحبة 2.25 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلاً من 86.95 ريال.

سمك كنعد كبير الحجم، سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال. قسم الأدوات المنزلية والسلع الغذائية من أسواق نستو الرياض نستله كت كات أصبعين، 10 حبات + 2 مجاناً، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.25 ريال.

علبه شاي الكابوس 100 فتله، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال.

شوكولاتة فيريروشيه، وزن العلبه 200 جرام، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

رويال برنس قدور طبخ 10 قطع، بسعر 239.00 ريال بدلاً من 499.00 ريال.

خيمة قابله للطي تكفى 3 أشخاص، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 99.00 ريال.

كرسي أسترخاء، بسعر 129.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

مجفف ملابس، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 69.00 ريال

أقلام رصاص ملونة كلاسي، 24 حبه بسعر 7.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

قدر ضغط مع غطاء داخلي من رويال فورد، سعة 3 لتر بسعر 79.95 ريال بدلاً من 139.00 ريال. عروض نهاية الشهر من نستو الرياض كيس أكسترا وايت صابون 10 كيلو، بسعر 46.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

كيس آريال مسحوق غسيل وزن 9 كيلو، بسعر 79.95 ريال بدلاً من 131.50 ريال.

كلوركس مبيض 3.87 لتر + 470 لتر، بسعر 18.75 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

ديتول مطهر 2 قطعة × 1.8 لتر متنوع ، بسعر 42.95 ريال بدلاً من 63.50 ريال.

بيبي جوي حفائض أطفال، بسعر 89.95 ريال بدلاً من 106.95 ريال.

ماكس فلاش 3 قطع × 950 مل، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض نهاية الشهر القوية من أسواق نستو الرياض بأسعار وخصومات خيالية - ثقفني

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