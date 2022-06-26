بكوب دقيق أصنعي كيكة الرواني "البسبوسة" الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية وبطعم لا يقاوم

يمكنك تقديمها للضيافة كما يمكنك تقديمها كوجبة أفطار متكاملة لقيمتها الغذائية العالية ولانها تمد الجسد بالطاقة والحيوية الكافية لبقية اليوم .

مكونات كيكة الروانى :-

1_خمسة حبات من البيض.

2_ملعقة واحدة كبيرة الحجم الفانيليا السائلة أو لفانيليا الجافة .

3_كوب واحد كبير الحجم من السكر.

4_كوب واحد كبير الحجم من الدقيق.

5_كوب واحد كبير الحجم من دقيق السميد.

6_ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

طريقة عمل الشربات المقطر:-

1_إثنين كوب كبير الحجم من السكر

2_إثنين كوب كبير الحجم من الماء

3_نصف عصير ليمون

طريقة عمل كيكة الروانى :-

نحضر وعاء ونضع به السكر والماء وعصير الليمون ثم نرفعه على النار ونتركه لمدة عشرة دقائق حتى يصبح قوامه مناسب ثم نتركه جانبا حتى يبرد.

فى البداية نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خمسة حبات من البيض والفانيليا وعصير الليمون ثم نخلطه جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع السكر مع الإستمرار فى الخلط.

وبعد ذلك نقوم بسكب هذا الخليط السائل فى وعاء مناسب ثم نضيف إليه الدقيق والسميد والبيكنج بودر ثم يتم التقليب بالمضرب اليدوي أو بملعقة خشبية برفق حتى لا يخرج الهواء منه، وحتى يصبح لدينا خليط لين ومتجانس.

ثم نقوم بوضع خليط الكيكة فى قالب مناسب ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نتركها لمدة ساعة إلا عشر دقائق.

وبعد ذلك نخرجها من الفرن ثم نقوم بوضع الشربات البارد عليها وبهذا تصبح كيكة الروانى جاهزة ثم تقطع فى طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.