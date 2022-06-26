نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية إلى 28 يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية، بدءت العروض الجديد في أسواق العثيم بالسعودية في عدد كبير من الفروع المختلفة والموجودة في مناطق عديدة بالمملكة وهو ما ينتظره عملاء أسواق عبدالله العثيم التجارية من أجل شراء مستلزمات الطعام والمنزل المختلفة الأسبوعية وبأسعار قليلة مناسبة لفئة كبيرة من العملاء، لهذا يهتم العثيم بتقديم عروض جديدة باستمرار بشكل أسبوعي أو شهري أو مع كل مناسبة هامة صغيرة كانت أو كبيرة وذلك لعلم الإدارة والمسئولين بالعثيم بحاجة العملاء الكبيرة لتلك العروض فتقوم بتوفيرها لهم دائمًا لشراء الاحتياجات والمستلزمات الذين هم في حاجة إليها باستمرار والآن بدءت عروض الأسبوع في العثيم وتنتهي قبل نهاية شهر يونيو في الثامن والعشرين من الشهر تعرفوا على تلك العروض معنا.

عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية

يعتبر العثيم ضمن قائمة أفضل الأسواق التجارية في السعودية لتقديم الكثير من المنتجات المختلفة منها منتجات الطعام بكافة أنواعها العديدة ومنتجات التنظيف والعناية بالمنزل ومنتجات العناية الشخصية سواء للكبار أو الصغار وللنساء أو الرجال والعديد من المنتجات الأخرى التي يفاجئنا العثيم بها ويقدمها لعملائه ضمن فترة العروض.

لهذا ينتظر عملاء العثيم كل أسبوع الإعلان عن العروض الجديدة لمعرفة المنتجات التي تقع ضمن العروض لشرائها حيث تكون في تلك الفترة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق العامة، كما أن العثيم كثيرًا ما يقدم الجوائز وقسائم الشراء أثناء المسابقات حتى يحفز العملاء على التسوق من خلال العثيم، بالإضافة إلى أننا لا يمكننا أن ننكر الجودة المتميزة المقدمة بها منتجات أسواق عبدالله العثيم والتي دائمًا ما تكون طازجة.

عروض العثيم حتى 28 يونيو

تتضمن عروض وتخفيضات العثيم الحالية منتجات مختلفة الأصناف والطعام كما يلي:

كيلو لحم حاشي بالعظام قيمته 29.95 ريال.

زيتون كالاماتا يوناني جامبو سعر الكيلو الواحد 24.95 ريال.

سلة مشمش طازج سعرها 7.95 ريال.

وكيلو من العنب الأصفر سعره 5.95 ريال.

كيلو زود نواشف بالتمر قيمته بعد الخصم هي 17.50 ريال.

وتعتبر تلك العروض هي المتاحة حاليًا إلى يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو فسارعوا بشراء المنتجات الراغبين بها قبل انتهاء العرض وبدء فترة العروض الجديدة.