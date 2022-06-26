طرق سحرية مجربة للتخلص من الصراصير نهائيا

مشكلة وجود حشرات الصراصير تعاني منها معظم المنازل وخاصة في فصل الصيف ومنها كبيرة الحجم وصغيرة الحجم وتشعر أهل المنزل بالإشمئزاز والنفور من تواجد الصراصير في غرف النوم أو المطبخ أو الحمام ويبحث العديد عن طرق آمنة وفعالة للتخلص من الصراصير والقضاء عليها نهائيا.

ومن المعروف أن الصراصير تتغذى على بقايا الطعام ولذلك يجب تنظيف الأسطح جيدا من أي بقايا للأطعمة وتطهيرها جيدا وعدم ترك أي أوساخ في المطبخ أو في الحمام وغرف النوم.

مكونات التخلص من الصراصير بإستخدام الصابون:

3 ملاعق كبيرة من سائل الإستحمام.

نصف كوب من الماء.

زجاجة فارغة ببخاخ.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام الصابون:

نقوم بإضافة سائل الإستحمام في الزجاجة ونضيف له الماء ونغلقها ونقوم برجها جيدا. ثم نقوم برش الخليط مباشرة على الصراصير وسوف يتم طرد الصراصير في الحال أو إختناقها وموتها في الحال إذا تم رش الوصفة عليها مباشرة أو إقتربت منه.

مكونات التخلص من الصراصير بإستخدام الزيوت العطرية:

ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت الأرز.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

كرات من القطن.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام الزيوت العطرية:

في وعاء عميق نضيف زيت الأرز وزيت إكليل الجبل وصودا الخبز ونقوم بمزجهم جيدا. ثم نقوم بغمس كرات القطن في الخليط ونضعها في أماكن تواجد الصراصير.

مكونات التخلص من الصراصير بإستخدام السكر:

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من مركب البوراكس.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام السكر:

في وعاء نقوم بخلط السكر الأبيض مع مركب البوراكس ونمزجهم جيدا. ثم نقوم بوضع الخليط في أماكن تواجد الصراصير وفي الشقوق وعند البلاعات. فهذه الخلطة تقضي تماما على الصراصير والتخلص منها في الحال بطريقة آمنة.

مكونات التخلص من الصراصير بإستخدام البصل:

ملعقة كبيرة من الشطة.

فص كبير من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

2 كوب من الماء المغلي.

زجاجة فارغة مزودة ببخاخ.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام البصل: