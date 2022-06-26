بكوبين دقيق فقط ... اصنعي كعك الشاي بالسمسم بدون خميرة بسيطة وسريعة التحضير ومكونات متوفرة في كل منزل .. وقدميها في العيد !!!

والعديد من ربات الأسر والمنازل يحرصون على تحضيره في المنزل بديلاً من شرائه جاهزا فالكثير يفضلون تناول الكعك مع الشاي أو الحليب على وجبة الإفطار.

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وتعد المخبوزات الجاهزة في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، وفي موقع إثراء سوف نقدم لكم، أسهل طريقة لعمل كعك الشاي بالسمسم بدون خميرة وبمكونات من مطبخك..

مكونات كعك الشاي بالسمسم

تتوفر مكونات كعك الشاي في المنزل ولا نحتاج لتحضيره سوي بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت.

2 بيضة بحرارة الغرفة.

رشة صغيرة من الملح.

للتزيين

سمسم محمص.

مكونات كعك الشاي

طريقة التحضير

طريقة تحضير كعك الشاي سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-

.١ نقوم بنخل المكونات الجافة وهي كوبين من الدقيق ورشة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الفانيليا للتخلص من التكتلات.

٢.نخفق البيض وكوب وربع من السكر البودرة ونصف كوب من الزيت جيداً بالمضرب اليدوي.

.٣ ثم نضيف المكونات الجافة السابقة ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية

.٤ نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم ثم نشكلها أصابع طويلة ثم نلصق الطرفين لتصبح كعكة دائرية الشكل.

.٥ نضع الكعك في الحليب ثم في السمسم، ثم يوضع في صينية مدهونة بالزيت.

.٦ ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي.

.٨ يمكنك الاحتفاظ بالكعك بعد أن يبرد تماماً في أكياس محكمة الغلق ووضعه في الفريزر، وعند استخدامه نخرجه من الفريزر ونتركه في درجة حرارة الغرفة حتى نتخلص من التجميد ويصبح جاهز للأكل.

نصائح لنجاح عمل الكعك

.١ المكونات السائلة مثل الحليب والبيض يفضل أن تكون بدرجة حرارة الغرفة حتى تمتزج المكونات مع بعضها بسهولة.

.٢ يفضل اختيار نوع دقيق جيد ومخصص للمخبوزات لأن نوع الدقيق من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح عمل المخبوزات.

.٣ يجب عدم المبالغة في إضافة البيكنج بودر والالتزام بالمقادير المحددة للمكونات.

.٤ يجب تسخين الفرن على درجة الحرارة المناسبة قبل خبز الكعك.