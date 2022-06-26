صوص الشوكولاتة بالكاكاو في 3 دقائق لتزيين الكيك والحلويات بدون كريمة او زبدة !!

حيث انه يستعمل للعديد من الاغراض مثل تزيين الكعك والكيك وتحضير مشروبات الشكلاته لذلك تفضل الامهات صنعه بطريقة صحية ولذيذة في المنزل .

لنحضر معا الذ صوص شكلاته بمكونات اقتصادية للغاية وأعدك لن تشتريه بعد اليوم .

مقادير عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاو، المكونات هي:

1_كوب حليب دافئ.

2_¾ كوب من السكر.

3_كوب زيت.

4_3 معالق كبيرة بودرة الكاكاو.

5_2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

6_رشة من الفانيليا.

طريقة تحضير عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو

هناك الملايين من عشاق الشوكولاتة والحلويات الذين يبحثن دائما عن وصفات وحلويات يضاف إليها الشوكولاتة، ويعد صوص الشوكولاتة من أكثر الصوصات الحلوة التي يتم استخدامها في جميع الحلويات سواء لتزينها او باضافتها كمون أساسي، ولذلك أصبح لابد من تواجده في المنزل دائما، ومن هنا حرصنا على تقديم أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة من المنزل في 10 دقائق، والطريقة هي:

أولاً نقوم بوضع كوب من الحليب في إناء نقوم بوضعه على النار حتى يدفئ فقط، لا تقومي بتسخين الحليب يدفئ فقط.

بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي ونقوم الحليب الدافئ و3/4 كوب من السكر.

نقوم بضرب هذه المكونات جيداً مع بعضهم لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر مع الحليب.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب البودر و الفانيليا.

ثم نقوم بضرب المكونات و يمتزجا، نضيف الكاكاو على الحليب.

نضرب صوص الشوكولاتة جيداً حتى يذوب الكاكاو مع الحليب ونتأكد من ذلك لكى لا يحدث تكتلات في الصوص..

بشكل تدريجي على شكل خيط رفيع نقوم بسكب الزيت على خليط الحليب مع الضرب المستمر.

ستلاحظين أن قوام الصوص بدأ يثقل ويصبح كريمي.

نوقف ضرب صوص الشوكولاتة بعد أن يتم تشكيل الصوص.

ثم نأتي ببرطمان ويكون معقم بالماء الساخن ثم نجفف البرطمان جيدا.

نتأكد من عدم وجود ماء داخل البرطمان ثم نسكب صوص الشوكولاتة بداخله ونغلق البرطمان جيدًا ويوضع في الثلاجة.

يمكننا حفظ الصوص لمدة أسبوعين كحد أقصي في الثلاجة.

يستخدم في تزيين الكيك والحلويات ويقدم بجانب البسكويت وبالصحة والهنا.