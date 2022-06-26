انت الان تتابع خبر أسرار تحضير كعك العيد الناعم بطريقة تتفوق على المحلات ... المقادير المضبوطة لعمل كيلـو من الكعك الذائب ! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليكـم طـريقة عمل كعك العيد الناعم، فالكعك مـن أكثر الأكلات التي نحبها ونقوم بتناولها مع أي مشروبات سواء ساخنة أو باردة، ويقترن الكعك بالأعياد حيث نقوم بتحضيره قبل العيد حتى نقدمه في العيد إلى ضيوفنا، ويحتوي الكعك على قيمة غذائية كبيرة جدًا لأنه يتم إدخال الكثير من المكونات التي تحتوي على عناصر غذائية هامة وضرورية لصحة الجسم وهو يعتبر بمثابة وجبة مثالية متكاملة ولكن لا يجب الإفراط في تناوله لأنه يتسبب في زيادة كبيرة في الوزن..

طريقة عمل كعك العيد الناعم في المنزل:

مكونات عمل الكعك:

ـ كيلو من الدقيق الناعم والمنخول.

ـ زبدة أو سمنة بلدي.

ـ نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

ـ ملعقة كبيرة من السمسم.

ـ ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ـ ملعقة خميرة فورية ورائحة كعك وبيكنج باودر.

ـ رشة ملح.

خطوات وطريقة التحضير:

ـ قومي بوضع الخميرة الفورية في كوب كبير مع السكر ثم أضيفي الماء بشكل تدريجي وقلبيهم حتى تتفاعل الخميرة مع الماء.

ـ انخلي الدقيق جيدًا ثم قومي بإضافة السمسم ورائحة الكعك إلى الدقيق وقلبي المكونات جيدًا ثم أضيفي الزبدة أو السنة البلدي واخلطيهم مرة أخرى.

ـ اعجني المكونات حتى تصبح متجانسة ثم صبي الحليب والبيكنج باودر والماء الدافئ إلى العجينة بشكل تدريجي ثم قلبيهم جيدًا حتى تصبح العجينة لينة.

ـ غطي وعاء العجينة بكيس من النايلون واتركيها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجها ثم قومي بتكويرها إلى كرات صغيرة تمامًا.

ـ قومي بحشو كل مرة من الكرات بأي حشوة تفضلينها مثل الملبن أو العجوة أو المكسرات بحسب رغبتك .

ـ رصي الكعك بداخل صينية وقومي بوضعها داخل فرن مسخن مسبقًا على نار متوسطة وأغلقي باب الفرن.

ـ بعد أن ينضج الكعك ويصبح لونه ذهبي لامع قومي بإخراجه من الفرن واتركيه يبرد ثم قومي بتزيينه بالسكر البودرة الناعم وقدميه.

أهم النصائح عند تحضير الكعك الناعم:

ـ يجب الاهتمام بنوع الدقيق حيث أنه يجب التأكد أولًا من جودة الدقيق المستخدم في عمل الكعك حيث أن جودة الدقيق هامة جدًا في تحضيره وتساهم في تشرب كمية كبيرة من السمن الذي يحتاج إليه الكعك.

ـ استخدام السمن البلدي أفضل من أي زبدة أو سمن آخر لأنه يمد الكعك بطعم مميز ورائحة لا مثيل لها ويجب تذويبها جيدًا قبل وضعها على الكعك منعًا لحدوث أي تكتلات.

ـ يمكنك إضافة أي سوائل من الحليب أو اللبن عند تحضير الكعك ولكن يجب أن تكون دافئة لأن السوائل الباردة قد تفسد عمل الخميرة.