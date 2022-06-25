انت الان تتابع خبر جريمة داخل مطعم.. مقتل مطربة شابة برصاص زوجها "السبعيني" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتلت مطربة مكسيكية بعد أن أطلق زوجها الرصاص عليها داخل مطعم، من دون أن تتوصل التحقيقات إلى دوافع الواقعة المأساوية حتى الآن.

وأفادت السلطات الأمنية، الجمعة، بمقتل المطربة يرما ليديا البالغة من العمر 21 عاما، في مطعم "سونتوري ديل فالي" جنوبي مكسيكو سيتي، على يد زوجها خيسوس هيرنانديز ألكوسر صاحب الـ79 عاما.

وحسبما ذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، فإن ألكوسر دخل في مشاجرة مع ليديا قبل أن يطلق عليها النار، ويحاول الفرار برفقة أحد حراسه "بعد محاولته رشوة الشرطة".

قتلت مطربة مكسيكية بعد أن أطلق زوجها الرصاص عليها داخل مطعم، من دون أن تتوصل التحقيقات إلى دوافع الواقعة المأساوية حتى الآن.

وأفادت السلطات الأمنية، الجمعة، بمقتل المطربة يرما ليديا البالغة من العمر 21 عاما، في مطعم "سونتوري ديل فالي" جنوبي مكسيكو سيتي، على يد زوجها خيسوس هيرنانديز ألكوسر صاحب الـ79 عاما.

ووفق شهود، فقد أطلق ألكوسر الرصاص على ليديا 3 مرات، وحاول الهرب من موقع الحادث.

وحسبما ذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، فإن ألكوسر دخل في مشاجرة مع ليديا قبل أن يطلق عليها النار، ويحاول الفرار برفقة أحد حراسه "بعد محاولته رشوة الشرطة".

وسبق للفنانة الراحلة المشاركة في عروض "غرانديوزا 12"، وهي سلسلة حفلات موسيقية تقام في كل من المكسيك والولايات المتحدة، تجمع مطربين من أميركا الوسطى والجنوبية.