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رياض - احمد صلاح - سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ امام الحرم المكي الشريف وإمام جامع القبلتين بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاته بشكل رسمي اليوم السبت الخامس والعشرين من يونيو حزيران.

ومنذ قليل أعلنت العديد من وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ القارئ محمود خليل القارئ والذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت في مكة المكرمة قبل أيام على موسم الحج.

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ امام الحرم المكي الشريف وإمام جامع القبلتين بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاته بشكل رسمي اليوم السبت الخامس والعشرين من يونيو حزيران.

ومنذ قليل أعلنت العديد من وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ القارئ محمود خليل القارئ والذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت في مكة المكرمة قبل أيام على موسم الحج.

وتداولت صفحات ومنصات اجتماعية على موقع تويتر قائلة: "انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ القارئ محمود خليل القارئ امام المسجد النبوي المكلف وامام جامع القبلتين"، ونكشف لكم سبب وفاته.

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ :

ووفق مصادر إعلامية، فإن الراحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام القبلتين وإمام المسجد النبوي سابقًا توفي في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى وتوفي على إثرها.

ونعى الشيخ عادل الكلباني، أحد أئمة المسجد الحرام، الشيخ الراحل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "اللهم اغفر لعبدك محمود خليل القارئ، وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة".

من هو محمود خليل القارئ - السيرة الذاتية ويكيبيديا :

إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي قبل قليل صاحب الصوت الخاشع الشيخ ⁧#محمود_خليل_القارئ⁩ نسأل الله أن يرفعه ويكرمه في الآخرة بالقرآن العظيم..

والله بفقد هؤلاء تتقطع القلوب،

فاللهم آجرنا في مصيبتنا

واخلف لنا خيرًا منها. pic.twitter.com/ocXuBdmwnd — آرامْ! (@iJrain3) June 25, 2022

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ امام الحرم المكي الشريف وإمام جامع القبلتين بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاته بشكل رسمي اليوم السبت الخامس والعشرين من يونيو حزيران.

ومنذ قليل أعلنت العديد من وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ القارئ محمود خليل القارئ والذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت في مكة المكرمة قبل أيام على موسم الحج.

وتداولت صفحات ومنصات اجتماعية على موقع تويتر قائلة: "انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ القارئ محمود خليل القارئ امام المسجد النبوي المكلف وامام جامع القبلتين"، ونكشف لكم سبب وفاته.

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ :

ووفق مصادر إعلامية، فإن الراحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام القبلتين وإمام المسجد النبوي سابقًا توفي في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى وتوفي على إثرها.

ونعى الشيخ عادل الكلباني، أحد أئمة المسجد الحرام، الشيخ الراحل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "اللهم اغفر لعبدك محمود خليل القارئ، وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة".

من هو محمود خليل القارئ - السيرة الذاتية ويكيبيديا :

من هو محمود خليل القارئ ويكيبيديا، من أشهر الأئمة في المملكة العربية السعودية، حفظ القرآن الكريم في سن صغير، وحصل على عدة شهادات كما وعمل في تدريس كتاب الله تعالى في المدارس والمعاهد السعودية، كان لخبر وفاته صدمة كبيرة للعديد من معجبيه في الوطن العربي، وعبر موقع المرجع سنتعرف على محمود القارئ، وكم عمر محمود خليل القارئ، ومن هو والده، وسبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ، وكافة المعلومات المتعلقة بشخصيته.

إن محمود القارئ أمام جامع القبلتين ومشارك في جامع قباء بالمدينة المنصورة والمسجد النبوي المكلف يحمل الجنسية السعودية، ولد ونشأ في المدينة المنورة في العقد الرابع من عمره، حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره، حصل على شهادات عالية في القرآن الكريم، وإجازة في القرآن السبع، حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، بدأ تدريس كتاب الله تعالى وكان عمره 14 عامًا حتى وقتنا الحالي أعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاته صباح يوم السبت 25 من شهر يونيو عام 2022 ميلادي.

يعد الشيخ محمود القارئ من أبرز الأئمة والقراء في المملكة العربية السعودية، وأبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية كالآتي:

يبلغ الشيخ محمود القارئ من العمر 47 عامًا، فهو من مواليد المدينة المنورة عام 1975 ميلادي، درس الشيخ محمود في مدارس المملكة وحفظ القرآن الكريم كاملًا وحصل على إجازة من والده، بالإضافة إلى شهادة إجازة في القرآن السبع، بدأ تدريس القرآن في عمر صغير وعمل كمعلم في مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، وأيضًا تدريسه بكلية المعلمين لمدة 8 سنوات، قدم الكثير من البرامج منها برنامج في ظلال القرآن لمدة 3 سنوات.

إن والد محمود القارئ هو الشيخ خليل القارئ إمام من أئمة الحرمين وأحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة، ولد ونشأ في مظفر أباد البكستانية ودرس في مدارس لاهور على يد الشيخ محمد سليمان، حفظ القرآن كاملًا ومن ثم التحق لدراسة القراءات على قراء باكستان، عمل قارئًا في إذاعة باكستانية في منطقة مظفر أباد، رجع الشيخ خليل إلى بلده مكة المكرمة من أجل إكمال دراسته الجامعية، ودرس في عدة معاهد ومدارس خاصة في تحفيظ القرآن الكريم.

سبب وفاة محمود القارئ

إن سبب وفاة محمود القارئ غير معروف في الوقت الحالي، حيث لم تذكر المصادر المقربة منه أي تفاصيل تتعلق بوفاته، بل ذكر أن الشيخ لازم العناية المركزة لمدة أربعة الأيام ليتم الإعلان عن وفاته صباح يوم السبت الساعة الثامنة صباحًا، وبوفاة الشيخ فقدت المملكة شخصية من أبرز الأئمة والقراء في الوطن العربي.

سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ امام الحرم المكي الشريف في السعودية حيث تعرض إلى وعكة صحية أدخلت قسم العناية المكثفة واستمر فيها لمدة 4 أيام قبل أن يتم الإعلان عن وفاته اليوم.







