نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي ترميها.. إزالة بقع الكلور من الملابس بمكون ميخطرش على بالك مهما كانت صعبة هترجع جديدة في ثواني في المقال التالي
تستخدم الأمهات الكلور في تنظيف الاتساخات الشديدة حيث إنه من المنظفات التي يفضلها الكثير من السيدات حيث أنه فعال جداً في التنظيف العميق ولكن مع مرور الوقت ومثيرة استعمال الكلور يفقد الملابس ألوانها وتجعلها غير جذابة بل على العكس قد تبدو قديمة للغاية لذا اتجهت الأمهات في البحث عن أفضل طريقة للتخلص من آثار الكلور على الملابس وإعادة اللون الأصلي للملابس وجعل ألوانها زاهية، وسنقدم لكم أفضل طريقة في ازالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء بدون دعك أو فرك.
ازالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء بدون دعك أو فرك
تستخدم الأمهات الكلور لإزالة البقع الصعبة والمستعصية، لكنه يفقد الملابس ألوانها الزاهية وينفر الجميع من ارتدائها، ويصبح من الصعب إزالة آثار الكلور، وسنقدم لكم بعض الطرق لإزالة بقع الكلور من الملابس بدون مجهود:
- الخل يفضل الكثير استخدام الخل حيث يساعد على الحفاظ على ألوان الملابس زاهية، ويساعد في التخلص من آثار الكلور المزعجة، يمكن استخدامه من خلال وضع الخل على بقع الكلور وتركها لبعض الوقت ثم غسلها بالطريقة الاعتيادية وسنلاحظ عودة الملابس كما كانت من قبل.
- ثيوسلفات الصوديوم هو أحد المنظفات الكيميائية القوية التى يستخدمها الكثير في التخلص من البقع الصعبة، كما يستخدم أيضاً في التخلص من بقع الكلور وعودة الوانها زاهية وجديدة، وتستخدم عن طريق وضع ثيوسلفات الصوديوم على البقع مكان الكلور وتركها لمدة نصف ساعة 3ن يتم غسلها بالطريقة الاعتيادية.
ثيوكبريتات الصوديوم
- تستخدم هذه المادة في التغلب على البقع العنيدة والصعبة، ويتم استخدامها في التغلب على البقع الناتجة عن إستعمال الكلور، ويستخدم من خلال وضع ثيوكبريتات الصوديوم على البقع وتركها لمدة ساعة ثم غسلها بالطريقة الاعتيادية، وهذه هي أفضل الطرق للقضاء على البقع الناجمة عن استعمال الكلور.
- صباغة الملابس يستخدم البعض صباغة الملابس للتخلص من البقع واللحوم الباهت للملابس الناجم عن استعمال الكلور، ولكن يجب الحرص على اتباع التعليمات عند صبغ الملابس وعدم استعمال الكلور مرة أخرى
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