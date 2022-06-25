اوعي ترميها.. إزالة بقع الكلور من الملابس بمكون ميخطرش على بالك مهما كانت صعبة هترجع جديدة في ثواني

تستخدم الأمهات الكلور في تنظيف الاتساخات الشديدة حيث إنه من المنظفات التي يفضلها الكثير من السيدات حيث أنه فعال جداً في التنظيف العميق ولكن مع مرور الوقت ومثيرة استعمال الكلور يفقد الملابس ألوانها وتجعلها غير جذابة بل على العكس قد تبدو قديمة للغاية لذا اتجهت الأمهات في البحث عن أفضل طريقة للتخلص من آثار الكلور على الملابس وإعادة اللون الأصلي للملابس وجعل ألوانها زاهية، وسنقدم لكم أفضل طريقة في ازالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء بدون دعك أو فرك.

ازالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء بدون دعك أو فرك

تستخدم الأمهات الكلور لإزالة البقع الصعبة والمستعصية، لكنه يفقد الملابس ألوانها الزاهية وينفر الجميع من ارتدائها، ويصبح من الصعب إزالة آثار الكلور، وسنقدم لكم بعض الطرق لإزالة بقع الكلور من الملابس بدون مجهود: