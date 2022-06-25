شوف عروض بنده اليوم الاحد 26 يونيو 2022 الموافق 27 ذو القعدة 1443

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي عن عروض بنده اليوم ولذلك ننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم الاحد 26 يونيو 2022 الموافق 27 ذو القعدة 1443 ونوفر لكم احدث عروض بنده الأسبوعية واليومية التي توفرها في جميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، وتعد شركة بنده من اكثر الشركات الرائدة في السعودية التي توفر كافة المستلزمات المنزلية ومقاضي المنزل من أجهزة كهربائية والكترونيات ومنتجات غذائية باعلي جودة كما انها توفر دائما تخفيضات تتخطي الـ 50% علي الكثير من المنتجات.

عروض بنده اليوم الاحد 26 يونيو 2022

توفر مجلة عروض بنده السعودية تخفيضات رائعة ومن ضمن العروض الحديثة التي توفرها هي عروض الصيف والتي تحتوي علي سكر ناعم من شركة الاسرة بسعر 29.95 ريال بدلاً من سعرة الأصلي وهو 38.25 ريال كما تضم عروض بنده اليوم تخفيضات علي أكياس الشاي من خدير 100 كيس بسعر 14.95 ريال بدلاً من 18.50 ريال وتوفر لك بنده مجموعة متنوعة من الاجبان والسلع الغذائية الأساسية مثل زبدة غير مملحة من لورباك وشرائج جبن برجر قليل الدسم من نادك 400 جرام وشرائح الجبن شيدر المراعي 400 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

تضم عروض بنده اليوم خصومات قوية علي مناديل للوجة من بنده عبوة كاملة مكونة من 200 منديل و 10 علب بسعر 22.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال، ويمكنك الحصول علي زيت الزيتون من بنده باسعار قوية ومميزة جداً حيث توفر زيت زيتون عضوي من نادك 500 مل بسعر 18.95 ريال وزيت ثفل الزيتون أوندوليفا 500 مل بسعر 9.95 ريال.

نشرة عروض بنده اليوم

تشمل عروض بنده وهايبر بنده السعودية علي صلصات شهية لوجبتك بسعر مميز جداً ومنها صلصة البرجر قودي 290 مل بسعر 10.95 ريال وطماطم كاتشب من هاينز عبوة ضاغطة 570 مل بسعر 11.95 ريال، ويمكنك الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المعلبات التي توفرها بنده ضمن مجلة عروض الصيف والتي تضم فول مدمس من بنده 450 جرام وذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة من بنده 340 جرام ونقائق دجاج سيارا 340 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 15.80 ريال لـ 4 حبات كاملة.