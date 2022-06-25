نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير السعودية اليوم على الجوالات أبتداءا من 50% في المقال التالي
عروض جرير في السعودية، شركة جرير أحد أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز أسواق جرير بوجود كل احتياجات الدراسة المختلفة في مكان واحد وبأسعار أقل، كما أنه الآن يوجد أقسام في فروع جرير لبيع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والالكترونيات المختلفة أيضاً، وتقوم شركة جرير بضم هذه المنتجات إلى قائمة العروض التي تقوم الشركة بالإعلان عنها كل فترة، وذلك لكي يستفيد العملاء من الخصومات التي تقدمها الشركة على هذه الأقسام.
عروض جرير السعودية
واحدة من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية هي شركة جرير، حيث تمتلك عشرات الفروع في الكثير من المناطق المختلفة في السعودية كما تتخصص هذه الشركة في بيع الكثير من الإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً.
تعتبر أسواق جرير المكان المفضل لدى العملاء وذلك بسبب أنه مكان يحتوي على كل احتياجات العملاء الأساسية وبأسعار أقل، كما أنه من الممكن الآن أن يتم الاطلاع على كل المتاح في الفروع وآخر العروض التي تم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجرير.
تخفيضات جرير اليوم
- سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي زد فولد 3 مساحة 256 جيجا بايت 5 جي 6499 ريال سعودي بدلاً من سعر 6799 ريال سعودي.
- سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي زد فليب 3 مساحة 256 جيجا بايت 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.
- سعر سامسونج جالكسي اس 22 الترا 512 جيجا بايت 5699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- سعر هاتف محمول ايفون 13 برو ماكس مساحة 1 تيرا بايت 5 جي لون ذهبي 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 7699 ريال سعودي.
- سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 21 إف أي 5 جي مساحة 256 جيجا بايت 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- سعر هاتف محمول هونر 50 مساحة 256 جيجابايت 8 رام 5 جي لون أسود 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.
- سعر هاتف محمول ابل ايفون 13 برو مساحة 1 تيرا بايت 5 جي 6599 ريال سعودي بدلاً من سعر 7199 ريال سعودي.
- سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 22 بلس مساحة 256 جيجا بايت 4149 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
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