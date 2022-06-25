شوف عروض اكسترا extra بخصومات الصيف الجديدة حتى 50% والشراء بالتقسيط حصريًا على موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا extra نقدمها لكم اليوم مع أقوى الخصومات الصيفية الجديدة، والمتاحة فقط داخل المملكة العربية السعودية، وبجانب التخفيضات الكبيرة متاح أيضًا خاصية الشراء بالتقسيط من خلال الموقع الرسمي او أحد الفروع، ويقدم لكم موقع اكسترا اون لاين كل ما تحتاحون إليه من أجهزة إلكترونية ومستلزمات المنزل العصري.

عروض اكسترا extra بخصومات الصيف الجديدة والشراء بالتقسيط حصريًا على موقع اكسترا اون لاين

تطرح extra اكسترا عروض صيفية على كل أجهزة الصيف من الغسالات، والثلاجات، وأجهزة المطبخ بكل انواعها وتصنيفاتها، مع خصومات الصيف الجديدة على الجوالات، واللابتوب، والتابلت، والأيباد، وتخفيضات أخرى على المكانس وأجهزة الكي، كل عذا متاح للسراء بخدمة تقسيط اكسترا التي تتيحها فقط لعملاء المملكة العربية السعودية، فتابعونا للمزبد من التفاصيل.

عروض اكسترا

يقدم لكم موقع إكستر احصريًا الخصومات الأكبر في متاجر السعودية على أجهزة جوال ايفون iphone وسامسونج، والشاشات، واللابتوب، والساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية، هذا مع مختلف انواع أجهزة التكييفات، والأفران الكهربائية، ، ومختلف قصع الأثاث العصري، وطرازات مختلفة من الغسالات، حيث تقدم هذا من خلال تخفيضات حصرية متاحة للسراء من على الموقع فقط، بخصم حتى 50%

اكسترا

نجد ضمن تخفيضات اكسترا أجهزة متنوعة للمطبخ العصري من القلايات الهوائية، والبوتجازات، وغسالات الملابس والأطباق، أجهزة المكواة، والميكروويف، ومبردات المياه، والخلاطات، والعصارات، والعجانات الكهربائية، والأسعار متاحة في التالي بخصم يصل إلى 45%.

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تهتم أكسترا بتوفير كل أنواع الأجهزة التي يحتاج إليها العملاء في المنلكة، ولذا نجد عندها كافة تصنيفات الإلكترونيات الخاصة بالألعاب، والملحقات الإلكترونية، والكمبيوتر اللوحي، ،وأجهزة الشحن، وأجهزة العناية بالشعر للرجال والسيدات، والثلاجات، والمكانس الكهربائية، ومحضرات القهوة، كل ذلك متاح ضمن خصومات الصيف بخصم يصل إلى 54%.

عرضنا لكم اليوم تشكيلة متنوعة من الخصومات التي تقدمها اكسترا السعودية بتخفيضات الصيف الجديدة والتي تقدمها بخصم يزيد عن 50%، وسلطنا الضوء اليوم على تفديم أسعار أجهزة المنزل الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الذكية، ومختلف مستلزمات المنزل، ونتمنى منكم متابعتنا ليصلكم من كل جديد.