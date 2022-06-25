نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الجوال والشاشات والأجهزة لهذا الإسبوع ضمن تخفيضات هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض الجوال والشاشات والأجهزة لهذا الإسبوع ضمن تخفيضات هايبر بنده، يتوفر فرن كهربائى جيباس سعة 60 لتر بسعر 339 ريال بدلا من 549 ريال تخفيض 38%، يتوفر مايكرويف جيباس سعة 30 لتر بسعر 459 ريال بدلا من 579 ريال تخفيض 21%، تتوفر غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 129 ريال تخفيض 31% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.

عروض بنده للجوال والأجهزة الكهربائية

تتوفر صانعة ساندوتشات 3 في 1 كليكون بسعر 119 ريال بدلا من 149 ريال تخفيض 20%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده بوتاجاز للتسخين سينكور بسعر 89 ريال بدلا من 111 ريال تخفيض 20%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية أيضاً خلاط يدوي كليك اون 220 واط بسعر 69 ريال بدلا من 109 ريال خصم 37%، يتوفر خلاط جيباس 2 في 1 بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال خصم 20%.

أفضل عروض هايبر بنده الإسبوعية

يتوفر فريزر جيباس سعة 250 لتر بسعر 999 ريال بدلا من 1349 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن خلاط يدوي سينكور بسعر 69 ريال بدلا من 139 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن تخفيضات بنده للأجهزة الكهربائية مكواة جيباس بسعر 69 ريال بدلا من 85 ريال خصم 19%، يتوفر ضمن عرض حصري للاعضاء مايكرويف رمادي وايت وستنجهاوس سعة 30 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 34%.

تخفيضات الشاشات الذكية هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون توشيبا LED حجم 55 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 34%، يتوفر تلفزيون سكاي ورث وورث جوجل يدعم تقنية 4 كي أندرويد يو اتش دي سمارت تي في، ضمن عرض هايبر بنده الإسبوعية بسعر 2599 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 26%، يتوفر مضخم صوت سكاي وورث بسعر 299 ريال بدلا من 449 ريال خصم 34%.

عروض بنده على الهواتف

يتوفر هاتف نوكيا C30 سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام بسعر 489 ريال بدلا من 499 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف نوكيا C1 بلس سعة 16 جيجا بايت و2 جيجا رام بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال خصم 10%، يتوفر هاتف سامسونج A12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر خاص 699 ريال، يتوفر هاتف سامسونج زد فليب سعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 2804 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 30%.

يتوفر ضمن عرضو الهواتف و الأجهزة اللوحية هايبر بنده تابلت الكاتيل 8 بوصة سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام بسعر 399 ريال بدلا من 449 ريال خصم 11%، يتوفر سامسونج جالاكسي تاب A8 حجم 10.5 إنش سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام بسعر 949 ريال بدلا من 1049 ريال خصم 10% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.