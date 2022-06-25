شوف عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 70%

تكون شركة أسواق عبد الله العثيم من الشركات المساهمة التي يتواجد المقر الرئيسي الخاص بها في المملكة العربية السعودية، كما أنه في تلك الفترة يعمل ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الأنشطة الرئيسية التي تخص السوق هي أنه يتخصص لبيع كافة السلع الغذائية بالجملة ومراكز التسوق وأيضًا محلات البقالة، حيث أن شركة العثيم تكون مستمرة في أن تقدم الخصومات الكبيرة وأقوى العروض بشكل مستمر سواء كان يومي أو أسبوعي.

عروض العثيم السعودية

يقوم هايبر العثيم بتقديم العديد من الخصومات والعروض بالشكل المستمر إلى كل عملاء الهايبر المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن هذا السوق لديه أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرعًا في المملكة العربية السعودية منها، الهايبر ماركت والركن وكذلك السوبر ماركت.

حيث أن سوق العثيم لديه أيضًا أكثر من 31 فرع متواجدين في كل جهات جمهورية مصر العربية، حيث أن هدف السوق هو الاستفادة من نموذج المتجر بالسعر القليل في السوق في السعودية بالمحلات التجارية الضئيلة.

تخفيضات العثيم اليوم