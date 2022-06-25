نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 70% في المقال التالي
تكون شركة أسواق عبد الله العثيم من الشركات المساهمة التي يتواجد المقر الرئيسي الخاص بها في المملكة العربية السعودية، كما أنه في تلك الفترة يعمل ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الأنشطة الرئيسية التي تخص السوق هي أنه يتخصص لبيع كافة السلع الغذائية بالجملة ومراكز التسوق وأيضًا محلات البقالة، حيث أن شركة العثيم تكون مستمرة في أن تقدم الخصومات الكبيرة وأقوى العروض بشكل مستمر سواء كان يومي أو أسبوعي.
عروض العثيم السعودية
يقوم هايبر العثيم بتقديم العديد من الخصومات والعروض بالشكل المستمر إلى كل عملاء الهايبر المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن هذا السوق لديه أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرعًا في المملكة العربية السعودية منها، الهايبر ماركت والركن وكذلك السوبر ماركت.
حيث أن سوق العثيم لديه أيضًا أكثر من 31 فرع متواجدين في كل جهات جمهورية مصر العربية، حيث أن هدف السوق هو الاستفادة من نموذج المتجر بالسعر القليل في السوق في السعودية بالمحلات التجارية الضئيلة.
تخفيضات العثيم اليوم
- شيبسي من النوع كتكو قليل الملح مقدار 14 * 21 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- 20 * 15 جرام من بفك فانتزي الذرة بالجبن سعره يكون 10.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- الجبن برايد الشرائح البيضاء مقدار 400 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 2500 جرام من الحليب أبو قوس البودر يكون بسعر 65.95 بدلًا من 93.95 ريال سعودي.
- عدد 3 حبات من القشطة التاج الذهبية مقدار 155 جرام يكون سعرها 12.95 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
- 170 مل من حليب لونا السائل المفتاح عدد 4 قطع يكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.40 ريال سعودي.
- القهوة من النوع الكيف المسافر العربي بالهيل مقدار 12 * 5 جرام يكون بسعر 17.95 بدلًا من 24.05 ريال سعودي.
- 300 جرام من خلطة الوليمة بربائي المعتدل يكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- القهوة من النوع دافيدوف بالنكهة الناعمة مقدار 100 جرام سعرها يكون 22.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- سائل الاستحمام من النوع لايفبوي العناية مقدار 500 مل يكون بسعر 26.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.