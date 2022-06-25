نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الكفالة في الإمارات أهم الأوراق والوثائق المطلوبة للإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الكفالة في الامارات ؛ سؤال يكرره الكثير عنه هل تم إلغاء نظام الكفيل في الإمارات، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها وزير العمل الإماراتي، والتي تسببت في إثارة بعض من التساؤلات، لذا حرصنا أن نوضح به كافة التفاصيل عن الإقامة في الإمارات، وما هي الشروط التي يجب توافرها من أجل استخراج الإقامة سواء للزوجة أو الأبناء، وما هي التكاليف الإجمالية لاستخراج إقامة الزوجة، كما سنتطرق أيضًا لمعرفة كم رسوم الإقامة في الإمارات، وما هي غرامة التأخير التي يتم تحصيلها في حالة عدم التجديد، كل ذلك وأكثر ستتعرفون عليه في خلال السطور القليلة القادمة، فتابعونا.

نظام الكفالة في الإمارات

تم الإعلان عن قبل وزير العمل الإماراتي صقر غباش في مؤتمر صحفي، أن نظام الكفالة ساري وباقي ومازال يتم العمل به، ولكنه سيتم التعديل عليه، بهدف الإصلاح والتي جاءت ضمن ثلاثة قرارات وزارية هي:-

عرض عمل موحد يتم اعتماده بعدة لغات، يتم الاطلاع عليه من قبل العمل ويتم التوقيع عليه قبل الشروع في السفر (في وطنه).

بعد ذلك سيتحول إلى عرض ملزم.

على أن يتم تسجيل عقد العمل المسجل من قبل وزارة العمل.

لا يمكن التعديل على العقد بأي شكل من الأشكال، لأنه سيتم هذا احتيالًا على العامل.

ولقد نوه الوزير أن الهدف من التغيير على نظام الكفالة أغلاق الباب من جميع المحتالين.

كما قررت وزارة العمل إمكانية حصول العامل على وظيفة جديدة في الإمارات بعد انتهاء علاقته بالعمل وصاحب العمل السابق.

النظام الجديد في الكفالة يمنح الحرية للعامل أكثر عن السابق، لأنه يحصل على عمل جديد من وزارة العمل يسمح له بالتنقل بين الوظائف الأخرى.

تكاليف إقامة الزوجة

سمحت دولة الإمارات العربية المتحدة بإقامة الزوجة، ووفقًا لذلك حددت بعض الشروط والأوراق التي يجب استيفائها بجانب سداد الرسوم للإقامة، وتلك هي تكاليف الإقامة للزوجة في الإمارات:-

رسوم تصريح الدخول: 110 درهم.

أما رسوم تصريح الطلب العاجل: 100 درهم.

رسوم الخدمات: 15 درهم.

أما رسوم الإصدار: 300 درهم.

رسوم الخدمة: 50 درهم.

أما رسوم التقديم: 150 درهم.

رسوم التوصيل: 20 درهم.

أما رسوم الإصدار: 100 – 200 درهم.

الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم

وبالنسبة للأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم بطلب لكفالة الزوجة والأبناء، فهي كالآتي:-

تقديم طلب تأشيرة إقامة عبر الإنترنت أو عبر مكاتب الطباعة المرخصة.

صورة جواز السفر للكفيل والمكفولين (الزوجة/ الأبناء).

تقديم صورة فوتوغرافية يجب أن تكون بخلفية بيضاء للزوجة / والأبناء.

الشهادة الأصلية للياقة الطبية للزوجة.

نسخة من عقد عمل الزوج، وإذا كان صاحب عمل يجب تقديم عقد الشركة.

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالعمل سارية المفعول.

تقديم شهادة بكافة تفاصيل راتب الزوج.

شهادة راتب من صاحب العمل لإيضاح الحد الأدنى للراتب الشهري في الإمارة.

تقديم عقد الزواج مصدق حسب الأصول.

عقد الإيجار الموثق، وآخر فاتورة المياه والكهرباء.

الاوراق المطلوبة لعمل إقامة في الإمارات

قبل أن نسرد ما هي الاوراق المطلوبة لعمل إقامة في الإمارات، يجب معرفة أنه يوجد أنواع مختلفة من الإقامات، وعلى حسب نوعها سيتم تحديد الأوراق المطلوبة، ولكن تلك هي الأوراق الأساسية التي يجب تقديمها لعمل إقامة في الإمارات:-

يتم تقديم الأوراق الآتية:-