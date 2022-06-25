انت الان تتابع خبر عاجل..رمال قادمة من السودان تحجب الرؤية في هذه المناطق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية؛ أن هناك رمال قادمة من السودان؛ تتقدم شمالًا إلى أقصى الجنوب الشرقي المصري عند مدينتي حلايب وشلاتين.

رمال قادمة من السودان

وأضافت الهيئة في بيان لها؛ أن الرمال القادمة من السودان مثارة نتيجة الرياح الرابطة من العواصف الرعدية هناك؛ وأن ذلك سوف يتسبب في انخفاض الرؤية خلال الساعات المقبلة على مدينة حلايب.

سمة من سمات الصيف

وأختتمت الهيئة بيانها؛ أن الرمال المثارة في السودان؛ تمثل سمة من سمات فصل الصيف وتتكرر كلما زادت حدة العواصف الرعدية في السودان.