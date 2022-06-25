انت الان تتابع خبر تعليق شبيهة نيرة على فيديو فستان الفرح.. شبه غريب بينهم والناس كلها بتترحم عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت فتاة عشرينية بمكياج ناعم أبرز جمالها وملامحها الهادئة، في مقطع فيديو دعائي لواحدة من الصفحات المتخصصة في تجميل العرائس “ميكب ارتست”، وتوقعت أنه سوف يعجب الجميع ولكنه لم يأتي في بالها أنه يتم تشبيهها بالراحلة نيرة أشرف التي قتلت غدر على يد زميلها، ووجدت نفسها أمام الكثير من التعليقات التي تترحم عليها، وهذا ما نتج عنه مشاعر خوف دخلت قلب أهلها.

قصة شبيهة نيرة أشرف المنتشرة حالياً

وبدأت القصة عندما نشرت صفحة خبيرة التجميل سميرة علاء، مقطع فيديو لموديل تدعي “مريهان نور”، وهي من ضمن الدعاية للمركز وتحمل عنوان “عن الجمال نتحدث” وانتشرت الكثير من التعليقات حولها التي تتسأل عن الشبه بين الموديل ونيرة وطلبوا الصفحة بحذف الصورة احتراماً لحرمة الميت، ولكن نفت خبيرة التجميل كل هذا وأكدت أنها موديل أخرى وليست نيرة الله يرحمها.

تعليق شبيهة نيرة على فيديو فستان الفرح المثير للجدل

وخرجت الموديل مريهان عن صمتها وأكدت أنها تشعر بالغضب بسبب تلقيها الكثير من الأتصالات خاصة من أصدقائها الذين اعتقدوا أنها رحلت مثل نيرة، ولكنها قالت “الموضوع مش محتاج يبقي تريند لأنه والله مكان مستاهل.. أنا الفيديو ده صورته من فترة كان في سيشن مع الميكب أرتيست سميرة علاء، وبعد حادثة موت نيرة الله يرحمها اتفاجئت إنهم بيكتبوا إنها أنا مع إن شايفة مفيش شبه بينا، وبالرغم إن الميكب ارتيست كتبت ستوري ووضحت ده لكن الناس اقتنعت اقتناع إن دي نيرة مش مريهان”.