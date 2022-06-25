شوف عروض الصيف من Panda بنصف الثمن على جميع الأجهزة المنزلية المتنوعة

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تسوق مع أسواق panda وHyper Panda بأقوي عروض نصف الثمن على البقالة والسلع التمونية، وتوفر عروض 1 + 1 مجاناً وعروض الصيف على الأجهزة المنزلية الكهربائية المتنوعة بخفيضات هائلة وأسعار خاصة مخفضة لكل عملاء panda، متوفر أيضا بداخل العرض الأسبوعي أدوات المطبخ الكهربائية، يستمر العرض لمدة أسبوع بجميع فروع panda وHyper Panda، بتاريخ 22/6/2022. أشتري وأربح وتسوق جميع مايلزم للمنزل بأرخص الأسعار لا تفوتكم العروض المميزه. عروض الصيف من Panda بنصف الثمن على جميع الأجهزة المنزلية المتنوعة غلاية كهربائية ستانلس ستيل سينكور، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال.

مروحة بلاك أند ديكر 16 بوصة، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 259.00 ريال.

مكنسه كهربائيه جيباس، سعر القطعة 269.00 ريال بدلاً من 349.00 ريال.

مكواة بخار عامودي تيفال، بسعر 499.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال.

مكواه بخار تيفال، تعمل بقوة 2500 وات، بسعر 189.00 ريال بدلاً من 249.00 ريال.

مبرد هواء جيباس، بسعر 399.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال.

مطحنة قهوة سينكور، بسعر 399.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال.

حصري للأعضاء موزع مياه كي أون، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 509.00 ريال. عروض الصيف على الأجهزة المنزلية الكهربائية الصغرى من Panda قلاية كولين سعه 2 لتر، بسعر 169.00 ريال بدلاً 265.00 ريال.

خلاط يدوي مولينكس، بسعر 139.00 ريال بدلاً من 179.00 ريال.

خلاط مع مطحنتين، أريني أبيض × رمادي، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 165.00 ريال.

ثلاجة باب واحد من جيباس، سعة 110 لتر، بسعر 659.00 ريال بدلاً من 789.00 ريال.

عجانه جيباس، بسعر 339.00 ريال بدلاً من 499.00 ريال.

محضر طعام 2 × 1 فيليبس، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 395.00 ريال.

فريزر جيباس، سعة 170 لتر بسعر 759.00 ريال بدلاً من 1149.00 ريال.

مكنسة فيليبس، تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 339.00 ريال.

مايكروويف جيباس، سعة 30 لتر، بسعر 459.00 ريال بدلاً من 579.00 ريال.

غلاية فيليبس، سعة 1.7 لتر، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال. جهاز أندرويد للتلفزيون مي، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

مضخم صوت سكاي وورث، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 449.00 ريال.

شاشة TCL، حجم 55 بوصة، بسعر 1779.00 ريال بدلاً من 3099.00 ريال، خدمة التركيب والتوصيل مجاناً.

شاشة إمبيكس جورجيا، حجم 32 بوصة بسعر 399.00 ريال بدلاً من 514.00 ريال.

شاشة توشيبا LED، 55 بوصة، بسعر 1999.00 ريال بدلاً من 2999.00 ريال، خدمة التركيب والتوصيل مجاناً، قسيمة خصم بسعر 300 ريال عند شراء المنتج. عمر شويل - جدة عروض الصيف من Panda بنصف الثمن على جميع الأجهزة المنزلية المتنوعة - ثقفني

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