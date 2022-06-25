شوف مجلة عروض العثيم الاسبوعية السعودية الخاصة بموسم الأعياد تخفيضات وخصومات اللحوم باسعار هائلة

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إليكم أفضل تخفيضات وعروض العثيم السعودية الخاصة بموسم الأعياد وخصوصًا وأننا على مشارف استقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ويتوفر في أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية كل ما يحتاج إليه المرء من المنتجات الغذائية، أدوات المطبخ، الأجهزة المنزلية والهواتف المحمول وكل ما قد يخطر على بالك، وما تتميز به منتجات العثيم بأن لها موثوقية عالية جدًا بين المشترين وأسعارها تنافسية وغير مسبوقة في الأسواق السعودية الأخرى. تخفيضات وعروض العثيم السعودية سعر هاتف أيفون 11 بذاكرة 128 جيجا بايت سعره 1999 ريال سعودي.

بينما سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس وصل إلى 4409 ريال سعودي.

سماعة أبل آير بود الجيل الثالث سعرها وصل إلى حوالي 659 ريال سعودي.

خلاط كليك أون 2 في 1 سعره وصل بعد الخصم إلى 59 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

غلاية ماء كليك أون سعرها 33 ريال سعودي بعد أن كان قبل الخصم 59 ريال سعودي.

ميكروويف كليك أون حجم 20 لتر سعره 229 ريال سعودي بدلًا من 299ريال سعودي.

محضر طعام نوعه مولينكس حجم 2.4 لتر سعره 289 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي.

مكنسة نيكاي كهربائية 14 ألف واط سعرها قبل الخصم 169 ريال سعودي وبعد الخصم 119 ريال سعودي.

براد ماء آرو حار و بارد سعره 329 ريال سعودي بدلًا من سعر 419 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية حليب كامل الدسم مجفف وسريع الذوبان سعره 45.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن أنكور كريم سعرها 22.95 ريال سعودي بدلًا من 29 ونصف ريال سعودي.

أرز السفير مزة سيلي بسمتي كريمي كيس وزن 10 كيلو جرام سعره 49.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي. عروض العثيم منتجات اللحوم لحم غنم سواكني بالعظم سعره 49.95 ريال سعودي.

أما سعر لحم غنم نعيمي بالعظم وصل إلى 69.95 ريال سعودي.

سعر لحم شياه نعيمي بالعظم وصل بعد الخصم إلى 34.95 ريال سعودي.

مكعبات بقري برازيلي توب سايد سعره 31.95 ريال سعودي.

مفروم بقر برازيلي مجمد سعره وصل إلى 25.95 ريال سعودي.

وبالنسبة إلى سعر لحم حاشي بدون عظم فأصبح 36.95 ريال سعودي.

لحم عجل باكستاني بالعظم سعره وصل إلى 29.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة مجلة عروض العثيم الاسبوعية السعودية الخاصة بموسم الأعياد تخفيضات وخصومات اللحوم باسعار هائلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مجلة عروض العثيم الاسبوعية السعودية الخاصة بموسم الأعياد تخفيضات وخصومات اللحوم باسعار هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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