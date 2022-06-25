نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر فرصة للاشتراك في مسابقة الحلم بعد تحديد موعد سحب الـ 100000$ وكيلو ذهب في المقال التالي
فرصة أخيرة أمام الكثيرين من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم، لتسجيل دخول السحب المقبل على جائزة المائة ألف دولار أمريكي وكيلو جرام من الذهب، حيث لم يتبق سوى 5 أيام على موعد السحب المقرر له في الثلاثين من يونيو الجاري، حيث سيتم الاختيار فقط من بين المشاركين المكتمل البيانات الخاصة بهم، وفور الصحب العشوائي بنظام القرعة على الهواء مباشرةً، سيتم الاتصال باسم الفائز وتهنئته والحصول على بياناته.
كيف يمكنني الاشتراك؟
سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين باستمرار عن كيفية وإمكانية الاشتراك لدخول السحوبات، ويتطلب ذلك التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم عبر ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join على الرقم المرادف لدولتك، أو الرقم الدولي الموحد في حالة عدم وجود رقم خاص ببلدك، مع العلم أنه عند الاشترك، ستتلقى رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الخدمة، تليها رسالة المحتوى، والرابط الخاص بالمشارك للدخول للتطبيق، ومن ثم سؤال يتطلب منك الإجابة عليه، ويُمكنكه وصول أكثر من سؤال.
كما يُمكن المشاركة أيضًا عن طريق الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم أوDream أوReve على الرقم المرادف لخدمة الاشتراك لبلدك، ثم اتباع باقي الخطوات السابقة، أو الاشتراك عبر التطبيق الخاصة بالمسابقة على المناصت المختلفة، ثم ادخال رقم هاتفك المتحرك وتأكيد بياناتك و ذلك عبر ادخال رمز التأكيد اللذي سيصل من خلال رسالة نصية الى رقم الهاتف المتحرك الذي أدخلته، مع العلم أنه يُمكنك الحصول على عملات رقمية في التطبيق، تستطيع من خلالها المشاركة عن طريق تطبيق الحلم، ويتطلب منك الأمر أيضًا الموافقة على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية وأي حملات أخرى من المنظم على هاتفك المحمول.
مواعيد السحوبات الجديدة المقبلة
- سيتم السحب على جائزة 100 ألف دولار أمريكي يوم 30/06/2022
- سيتم السحب على جائزة كيلو جرام ذهب بقيمة 60 ألف دولار يوم 06/30/2022
- سيتم السحب على جائزة أخرى قادمة بقيمة 80 ألف دولار يوم 11/08/2022
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