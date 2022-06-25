نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات انترنت منزلي عمانتل أحد أهم شركات الاتصالات في سلطنة عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات انترنت منزلي عمانتل ، شركة عمانتل أحد الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في سلطنة عمان، تساعد في تطوير المجتمع من حيث تأهيله للتحول الرقمي، وجعل السلطنة في تقدم وازدهار، بالإضافة لتوفير كافة السبل التي تساهم كثيرًا في التعلم والترفيه للجميع، لذا وضعت الشركة نصب أعينها الحرص على توفير كافة احتياجات العملاء مهما كانت مختلفة، لجذب أكبر عدد من العملاء، وتعزيز جودة الشبكة والتغطية، والأهم تبسيط الإجراءات في كل شيء، ولأن الجميع يبحث عن كافة التفاصيل عن انترنت منزلي عمانتل، سيكون هو موضوع هذا المقال، والذي سنتعرف فيه عن كل المعلومات الخاصة به فتابعونا.

باقات انترنت منزلي عمانتل

تبدأ أسعار باقات الانترنت المنزلي في عمانتل من 15 ريال، وتأتي أيضًا محملة بعدد من الهدايا من الدقائق المجانية للهاتف الثابت، بالإضافة لميزة تخفيض على المكالمات الدولية، أما عن تفاصيل باقات انترنت منزلي عمانتل بسلطنة عمان في كالآتي:-

أولًا: باقات عمانتل انترنت منزلي لاسلكي

باقة 20 ريال شهريًا

65 جيجابايت، عقد 12 شهرًا، 100 جيجابايت: عقد 24 شهر، سرعة التنزيل، تصل إلى 10 ميجابايت في الثانية.

باقة 24 ريال شهريًا

150 جيجا بايت، عقد 12 شهرًا: 250 جيجا بايت: عقد 24 شهر، سرعة التنزيل أيضًا تصل إلى 10 ميجابايت في الثانية.

باقات بيانات أكثر

5 ريال 100 جيجابايت، 10 ريال 250 جيجابايت، 15 ريال، 500 جيجابايت.

علمًا بأن جميع الأسعار يتم إضافة فيها 5% ضريبة القيمة المضافة.

ثانيًا: باقات عمانتل انترنت منزلي ADSL

باقة 15 ريال شهريًا

20 جيجابايت، سرعة التنزيل 4 ميجابايت في الثانية.

لا يوجد فيها دقائق للهاتف الثابت، أو تخفيض على المكالمات الدولية، وتلك هي الباقة الأساسية.

باقة 20 ريال شهريًا

باقة بلا حدود الصغيرة، لا يوجد حدود البيانات المتضمنة.

سرعة التنزيل 5 ميجابايت في الثانية، 250 دقيقة للهاتف الثابت داخل شبكة عمانتل.

خصم 5% على المكالمات الدولية.

أيضًا يتم تحصيل 5% ضريبة القيمة المضافة.

عمانتل انترنت منزلي لاسلكي

وفرت شركة عمانتل خيارات مختلفة للإنترنت المنزلي، يمكن للعملاء من خلالها اختيار ما يتناسب معهم.

ويعتبر الإنترنت المنزلي اللاسلكي من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها للاستمتاع بكافة التفاصيل للأنترنت.

حيث يمكن الحصول على بيانات تصل إلى 1000 جيجا بايت بدون الحاجة لتركيب.

والمميز فيه توفر باقات مختلفة، وجميعها تتميز بالسرعة والجودة العالية، والاسعار المناسبة.

طلب انترنت منزلي عمانتل

يجب قبل التطرق لمعرفة كيفية تقديم طلب انترنت منزلي عمانتل، ما هي الشروط والأحكام التي على أساسها سيتم محاسبة العميل، بالإضافة لمعرفة كافة الشروط التي على أساسها سيتم الطلب ثم التعاقد وتوصيل الخدمة:-

أولًا: الشروط والأحكام عند طلب انترنت منزلي عمانتل اللاسلكي

عند توقيع المشترك عقد التزام مدته 12 شهرًا أو 24 شهرًا يحصل على مودم مجاني.

عند استهلاك المشترك للبيانات المحددة، يتم تخفيض السرعة إلى 512 كيلوبايت في الثانية.

عند الرغبة في استرجاع الباقة مرة أخرى، يتم إضافة بيانات أكثر كما وضحنا في الفقرات السابقة، عن طريق الاتصال على Tel:#رقم الهاتف*288*

يمكن للعميل الترقية لأيً من الباقات المتاحة سواء برفعها أو خفضها بأي وقت.

يستطيع العميل الاختيار في أيً من الباقات التي توفر بيانات أكثر للاستمتاع بالسرعة العالية أو المعتادة له.

يمكن للعميل تغيير موقع المنزل مقابل رسوم تقدر بــ 1 ريال فقط، شرط أن يكون ضمن نطاق التغطية للشبكة.

عند رغبة العميل في الترقية للباقات الجديدة يتم التحويل بدون دفع أي رسوم.

فترة إنهاء العقد أو إلغاؤه إذا تمت في النصف الأول من العقد يتم دفع رسوم تقدر بثلاثة أشهر من قيمة الباقة، خلال فترة الربع الثالث من العقد تقدر بتكلفة شهرين من قيمة الباقة، أما إذا كانت خلال فترة الربع الأخير من العقد تقدر بتكلفة شهر واحد من قيمة الباقة.

ثانيًا: الشروط والأحكام عند طلب انترنت منزلي عمانتل DSL