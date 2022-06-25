التقديم لرياض الأطفال 2022/2023 بالقاهرة.. الحقوا اعرفوا الخطوات قبل ما يقفلوها

انت الان تتابع خبر التقديم لرياض الأطفال 2022/2023 بالقاهرة.. الحقوا اعرفوا الخطوات قبل ما يقفلوهاوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت محافظة القاهرة بالتأكيد على أن التقديم لرياض الأطفال 2022/2023 بالقاهرة في المدارس الرسمية والرسمية لغات، وهو مستمر ليوم 30 يونيو 2022، وهذا يكون عن طريق الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، ويتوفر لولي الأمر تقديم طلب الالتحاق للأبناء في مرحلة رياض الأطفال بجميع المدارس التجربية والمستقبل عن طريق ملئ كل بيانات استمارة التقديم.

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2022/2023 بالقاهرة

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا.

النقر على لوحة الخدمات.

عليك أن تختار التعليم الأساسي “التقديم لرياض الأطفال”.

ثم اختيار احدث الخدمات التالية “استمارة التقديم، تعديل الأستمارة، الاستعلام عن نتيجة التقديم”.

ولتقديم الطلب انقر على استمارة التقديم، والقيام بملئ البيانات المطلوبة ثم انقر على التالي.

وظهور الأستمارة بعد إدخالب البيانات ولابد على ولي الأمر مراجعتها والتأكد من صحة ما تم إدخاله.

وأنه في حال الحاجة للتعديل عليك القيام بالنقر على خانة تعديل، وأنه في حالة التأكد من صحة الإدخال والقيام بالنقر على خانة تأكيد الطلب.

الاستعلام عن نتيجة الطلب المقدم