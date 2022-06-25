انت الان تتابع خبر الفلوس هتملي الجيب – الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية للعمل في شركات عملاقة – قدم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، عن مجموعة من الوظائف الخالية، والتي تأتي ضمن ضمن مبادرة توظيف مصر التي تشرف عليها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوف.

وكانت من ضمن الشركات التي عرضتها وزارة الشباب والرياضة هي شركة دومتي التي أعلنت عن حاجتها إلي :

1- سائق درجة ثانية وثالثة

2-أخصائيين مبيعات

3- عمال تعبئة وتغليف.

اماكن العمل

وأشارت الشركة أن نطاق العمل سوف يكون في الخصوص – شبرا داخل محافظة القليوبية

شروط التقديم في وظائف شركة دمتي :

1- ذكور

2- السن من ٢٢ : ٤٠ سنه

3- خريجين مؤهلات عليا وفوق متوسط ومتوسط وبدون

4- موقف واضح من التجنيد

كيفية التقديم في هذه الوظائف :

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة من هنا و الحضور مباشرة يوم 30 يونيو من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا بمقر الشركة بالخصوص سرياقوس الخانكة قليوبية.

وظائف شركة VOX Cinema:

كما أعلنت شركة VOX Cinema عن حاجتها إلي موظفين للعمل في :

1- مسؤول خدمة عملاء.

2- مشرف السينما.

3- مقدم طعام.

4- باريستا.

5- طباخ.

6- فني إلكترونيات

كيفية التقديم في هذه الوظائف :

يرجى ملء الاستمارة أو الحضور إلى يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 من الساعة 11ص إلى الساعة 4 إلي مقر الشركة.

شروط التقديم في وظائف شركة VOX Cinema :

1- حاصل على مؤهل عالى

2- على طلبة ملتحقين بالجامعة مع تقديم موقف واضح من التجنيد.

وظائف شركة الأريج للأغذية الصحية:

كما أعلنت شركة الأريج للأغذية الصحية عن حاجتها إلي

1- أخصائي معمل”تحاليل أغذية”

2- سائق

شروط التقديم في وظائف شركة الأريج للأغذية الصحية :

بالنسبة إلي أخصائي معمل فيجب أن ريج علوم “كيمياء” ويملك خبرة في مجال تحاليل المواد الغذائية 3 سنوات على الأقل

بالنسبة إلي السائق فيجب أن يحمل رخصة مهنية للعمل في 6 أكتوبر شرط أن يكون الحد الاقصى للسن 35 سنة، خبرة 3 سنوات، يفضل من ساكني الجيزة وأكتوبر.

كيفية التقديم في هذه الوظائف :

السجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنـــا.