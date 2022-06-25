شوف بنص الثمن تسوق مع لولو الرياض بأقوى العروض المختارة بأقل الأسعار

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بنصف الثمن تسوق مع أسواق لولو الرياض، على جميع السلع التموينية وأصناف مختلفة من البضائع المتنوعة باسعار منافسة بين جميع الأسواق الأخري، يتوافر بالعرض خضروات طازجة وفواكه منعشه لذيذه، يتوافر أيضا عروض اللحوم والأسماك بتشكيلة رائعة ومتنوعة، تسوقوا قبل نفاذ الكمية المعروضه من أقرب فرع لديكم من منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. بنص الثمن تسوق مع لولو الرياض بأقوى العروض المختارة بأقل الأسعار خيار سعودي، سعر الكيلو 2.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال وفر 3.00 ريال.

دجاج مجمد دغري 10 قطع × 1 كيلو، بسعر 169.95 ريال بدلاً من 203.00 ريال وفر 33.05 ريال.

3 حبات دقيق البكر لجميع الأغراض، وزن الحبة 1 كيلو، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال وفر 7.80 ريال.

كيس أبو كاس أرز بسمتي أبيض وزن 5 كيلو، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 45.50 ريال وفر 15.55 ريال.

تايد مسحوق غسيل أنواع مختلفه، وزن 2.50 كيلو، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال وفر 18.55 ريال. عروض الأربع أيام من قسم اللحوم والأسماك من أسواق لولو الرياض قسم الاسماك هامور أبيض فيليه، سعر الكيلو 69.90 ريال بدلاً من 99.90 ريال وفر 30.00 ريال.

سمك كوفر، سعر الكيلو 13.90 ريال بدلاً من 19.90 ريال وفر 6.00 ريال.

روبيان مقشر، سعر الكيلو 59.90 ريال بدلاً من 69.90 ريال وفر 10.00 ريال.

روبيان مزارع طازج، سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 32.90 ريال وفر 6.00 ريال.

سمك شيري صغير، سعر الكيلو 10.90 ريال بدلاً من 14.90 ريال وفر 4.00 ريال. قسم اللحوم المشكلة لحم نعيمي أنثى كامل يصل وزنه من 21 كيلو إلى 25 كيلو، بسعر 689.00 ريال بدلاً من 999.00 ريال وفر 310.00 ريال.

لحم عجل محلي سعر الكيلو 42.95 ريال بدلاً من 49.90 ريال وفر 6.95 ريال.

لحم نعيمي شاه بالعظم مقطع 29.95 ريال بدلاً من 48.90 ريال وفر 6.95 ريال.

لحم غنم هندي، مقطع بالعظم، سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 93.90 ريال وفر 13.95 ريال.

لحم بقري باكستاني بالعظم، سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 32.90 ريال وفر 7.95 ريال.

لحم بقري برازيلي، سعر الكيلو 25.95 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 10.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية التمونية زيتون أخضر أردني سادة، سعر الكيلو 14.90 ريال بدلاً من 20.90 ريال وفر 6.00 ريال.

جبنة كريمة طازجة سعر الكيلو 11.95 ريال بدلاً من 25.50 ريال وفر 13.55 ريال. عمر شويل - جدة بنص الثمن تسوق مع لولو الرياض بأقوى العروض المختارة بأقل الأسعار - ثقفني

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