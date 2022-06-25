شوف أقوى عروض الصيف من مكتبات جرير حتى نفاذ الكميات jarir

نقدم لحضراتكم اليوم عملاء مكتبات جرير الكرام في جميع فروعها بمدن المملكة العربية السعودية الكثير من أقوى خصوماتها لهذا الأسبوع الأخير من شهر يونيو ضمن عروض الصيف من مكتبات جرير jarir summer offers على جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، والتي تشمل: لابتوبات، أجهزة لوحية، جوالات، أجهزة واي فاي، وغيرهم من خصومات مميزة أخرى، فتابعونا من خلال هذه المقالة لمعرفة تفاصيل أكثر عن العروض…

عروض الصيف من مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع مكتبات جرير jarir تنزيلات متميزة متعددة على اللابتوبات، ومنها: خصم خاص على سعر لابتوب Lenovo pad flex 5 بخصم 500 ريال سعودي من ويندوز 10 بسعة 256 جيجابايت، وتنزيل آخر منهم على سعر Madpad 1 بسعة 256 جيجابايت بدائرة صلبة مميزة، وتنزيل آخر منهم على سعر لابتوب Zanbook 13 برامات 16 جيجابايت بايت سرعة تشغيل، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار لابتوب envy 13 pa ويندوز 11.

خصومات 60٪ على لابتوبات مكتبات جرير

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي تنزيلات اليوم على اللابتوبات الحديثة بمختلف أنواعها من جرير السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر لابتوب Pavillion Hp x360 بخصم 400 ريال سعودي ويندوز 11، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب msi modern 14 B5M بخصم ألف ريال سعودي ما يعادل 33٪ من السعر الأصلي له، وتخفيض آخر منهم على سعر جهاز Matebook D15 بخصم يصل إلى 26٪ بسعة تخزين 256 جيجابايت، ورامات 8 جيجابايت لسرعة التشغيل، وتتوفر لديهم أيضاً مجموعة خصومات خاصة على أسعار الجهاز اللوحي Surface go 3 in 1 windows 11 بسرعة رامات 8جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت، كما لديهم خصم خاص على سعر الجهاز اللوحي من Surfuce pro8 2*1 بخصم 14٪ وسعة تخزين مميزة بالإضافة إلى سرعة أداء عالية جداً.

تنزيلات اليوم 25 يونيو داخل فروع مكتبات جرير

نستكمل معكم عروض الصيف من مكتبات جرير على الجوالات والساعات الذكية الحديثة، ومنها: خصم خاص على سعر الجهاز اللوحي acer aspire 5 بخصم 12٪ بسعة تخزين 512 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت، ولديهم خصومات أخرى عديدة في باقي الفروع.