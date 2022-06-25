نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة أسواق العثيم أقوي العروض الاسبوعية علي منتجات المنزل بأسعار مخفضة انتهز الفرصه في المقال التالي

نقدم لكم عروض العثيم حنا الأوفر، حيث قامت أسواق العثيم في جميع فروعها على مدار المملكة العربية السعودية بأكملها بقيام حملة باسم “حنّا الأفر” بتقديم العديد من عروض والتخفيضات المميزة وخاصة وأننا على مشارف قدوم عيد الأضحى المبارك فكانت حملة التوفير أكثر تخفيضًا لأن الإقبال على الأسواق ستكون كبيرة جدًا في الفترة الحالية، وسنقوم بتقديم أفضل عروض العثيم الأسبوعية لشهر يونيو الجاري 2022م وكل عام وأنتم بخير. عروض العثيم حنا الأوفر يونيو 2022م سكر الأسرة من أفضل وأجود أنواع السكر الناعم سعر الكيلو من 34 ريال الى 28 ريال سعودي.

كيلو واحد من الأرز الهندي أفضل أنوع الأرز سعر الكيس بوزن 10 كيلو انخفض سعره من 83 ريال الى 54 ريال.

علبة تونة قطع جرين فارمز سعرها أصبح 12.95 ريال سعودي بدلًا من 16 ونصف ريال سعودي.

دقيق الأولى فاخر وزن 1 كيلو جرام سعره 9ونصف ريال سعودي بدلًا من 17.44 ريال سعودي.

شبيهة جبنة عليها حبة البركة سعر العلبة منها وصل إلى 24.95 ريال سعودي بعد الخصم. عروض العثيم الفواكه والمنتجات الغذائية سعر 2 كيلو جرام من العنب الأخضر وصل إلى 11.95 ريال سعودي.

البصل الأحمر وزن 2 كيلو جرام سعره 1.95 ريال سعودي.

الكمثرى الأفريقي وزن 2 كيلو جرام سعرها أصبح 8.95 ريال سعودي.

صندوق البخاري الحمراء سعره بعد الخصم وصل إلى 6.95 ريال سعودي.

القرع الأميركي وزن 2 كيلو جرام سعره 4 وربع ريال سعودي.

علبتان من طماطم شيري سعرها وصل إلى 5.95 ريال سعودي.

كيلو جرام واحد من التفاح الأخضر سعره أصبح بعد الخصم 5.75 ريال سعودي.

سعر تفاح رويال جالا للكيلو جرم الواحد أصبح 6.45 ريال سعودي.

علبة خوخ سكري سعره وصل إلى 7.95 ريال سعودي.

عصير برتقال سعر الكيلو جرام الواحد 2.95 ريال سعودي.

2 كيلو جرام من الشمندر سعره وصل إلى 3 ونصف ريال سعودي.

ووزن 2 كيلو جرام من الفلفل الأخضر الحار سعره 7.95 ريال سعودي.

ربطتان من ثوم الشبك سعرها وصل إلى 3.95 ريال سعودي.

كيلو البلح الشام سعره وصل إلى حوالي 19.95 ريال سعودي.

كريمة دانا للطبخ سعرها 12 ونصف ريال سعودي.

خمس حبات زود كرواسون جبنة بيضاء سعره 7 و نصف ريال سعودي. عمر شويل - جدة مجلة أسواق العثيم أقوي العروض الاسبوعية علي منتجات المنزل بأسعار مخفضة انتهز الفرصه - ثقفني

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