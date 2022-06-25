شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات الصيف تصل إلي 50% تسوق الآن قبل نفاذ الكمية

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تعد من الشركات الكبيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة مستمرة في تقديم وإعطاء أقوى وأكبر الخصومات الرائعة مع العروض المذهلة التي يتم توفيرها عن طريق شركة اكسترا، وكذلك فإن تلك الشركة قد استطاعت أن تعطي وتقدم الخصومات الكبيرة والقوية بسعر صغير يناسب ويلائم كل شخص في المملكة العربية السعودية، فهي من الشركات التي تكون متخصصة في بيع كل الإلكترونيات بالتجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات المتخصصة للتجارة بالتجزئة لدى الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وكذلك الإتصالات، كما أن الشركة من الشركات التي تأسست بالمملكة العربية السعودية عام 2003 من خلال شركة المتحدة التي تخص الإلكترونيات فهي من الشركات التي تختص لتسويق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من ضمنها، أنظمة الصوت واللابتوب وشاشات التلفزيون وهواتف الجوال مع مستحضرات الوقاية الشخص وغيرها من المستلزمات المتواجدة في الشركة.

عروض اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا اليومية شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 65 بوصة عالية الدقة تدعم الأندرويد تكون بسعر 2099 بدلًا من 4199 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية ساوند بار من النوع تي سي ال 3.1.2 قناة يدعم البلوتوث باللون الأسود يكون بسعر 899 بدلًا من 1149 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية مكبر الصوت من النوع ال جي يدعم البلوتوث به 2 منفذ يو اس بي وخاصية اف ام يدعم تطبيق دي جي للآيفون والأندرويد باللون الأسود يكون بسعر 809 بدلًا من 1629 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية

تخفيضات اكسترا الأسبوعية شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو تدعم الأندرويد عالية الدقة تكون بسعر 1299 بدلًا من 2499 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية سعر مكبر الصوت من النوع كلاس برو 2.2 قناة مع مضخم الصوت المدمج 130 واط يدعم البلوتوث يكون 269 بدلًا من 499 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم ساوند بار من النوع سامسونج 2.1 قناة سعة 410 واط مع 5 مكبرات للصوت يدعم البلوتوث باللون الأسود يكون بسعر 899 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم