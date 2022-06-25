انت الان تتابع خبر مصاريف الجامعة الأهلية 2022.. أغلى كلية الطب والجراحة بـ 105 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية الجديدة “الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة”، بالكشف عن مصاريف الجامعات الأهلية 2022، موحدة في 4 جامعات جديدة وهي تكون بالجنيه المصري لكل الطلاب المصريين، وأغلي كلية هي الطل والجراحة وغير شاملة مصروفات التسجيل والمصروفات الإدارية وتأمين المعامل.

مصاريف الجامعة الأهلية 2022 بدون الرسوم الإدارية

كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية متساوية فيما بينها

وكشفت المصادر أن مصاريف الجامعات الأهلية متساوية كثيراً، وأيضاً أن كل الجامعات مجهزة بأحدث الإمكانيات والقدرات سواء العلمية والبشرية، وهذا ما يتماشي مع كل الجامعات الخاصة بالجيل الرابع والثروة الصناعية، وهي تضمن تأهيل كل الخريجين المميزين إلي سوق العمل الدولي والمحلي.