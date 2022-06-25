انت الان تتابع خبر اسماء بنات خفيفة ودلع 2022 ومعانيها.. هتسهل على الأباء والأمهات الأختيار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن اسماء بنات خفيفة ودلع 2022 ومعانيها، وخاصة الذين ينتظرون مولود جديد ويقعون في حيرة كبيرة لاختيار أفضل الأسماء ومعرفة معانيها، وتوجد الكثير من الأسماء الخاصة بالبنات العربية والتركية والأجنبية وغيرها من الأسماء المميزة.

اسماء بنات خفيفة ودلع 2022 ومعانيها لجميع الأباء

وتوجد العديد من الأسماء الخاصة بالبنات والتي تكون خفيفة ويحب أن يطلقها الأباء والأمهات على بناتهم، ومعانيهم لأنهم من الأسماء المميزة، ومنهم ما يلي:

بورسين: اسم يطلق على أنثى الغزال، ودلعه بيري.

نورسين: ضوء القمر، كما أنه اسم أحد الجبال المتواجدة في الشام، ودلعه نور.

نورهان: الملكة المنيرة أو نور الملكة، ودلعه نور.

دارين: اسم بلدة متواجدة في البحرين كان يأتي إليها المسك قديما من الهند، ودلعه دودو.

شريهان: معناه الأميرة المحبوبة أو الملكة المحبوبة، ودلعه شيري.

إيزل: اسم يرمز للخلود والأبدية، ودلعه زيزي.

أسيف: هي الفتاة التي تكثر من طلب العفو والآسف للآخرين أو الفتاة كثيرة البكاء، ودلعه سوفي.

إيمينا: مشتق من اسم أمينة، ومعناه المرأة التي تؤمن أو المخلصة والصادقة، ودلعه إيمي.

وجد: معناه شدة الفرح والحب والغنى، والمذكر منه وجدي، ودلعه جوجو.

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