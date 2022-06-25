انت الان تتابع خبر موعد إجازة عيد الأضحي 2022.. صدمة لموظفين الحكومة بحصولهم على 3 أيام فقط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من المصريين معرفة موعد إجازة عيد الأضحي 2022، وهي تعد من أطول الاجازات التي يحصل عليها المصريون في العام، وطبقاً لما جاء في مواد قوانين العمل الذي يتم العمل بها، ويحصل الجميع على 5 أيام إجازة.

موعد إجازة عيد الأضحي 2022 للموظفين

وبارغم من أن هذه الإجازة هي الأكبر من بين الإجازات الدينية إلا أن الجميع يبحث عنها، وهي تبدأ بيومي الجمعة والسبت وهم في الأصل إجازة رسمية للكثير من الجهات الحكومية، وهذا يعني إن الإجازة الفعلية التي سوف يحصل عليها العاملون بمناسبة العيد سوف تكون 3 ايام فقط، وذلك بعيداً عن يومي الجمعة والسبت وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى.

بدأ إجازة العيد الكبير بوقفة عرفات

وطبقاً لما تم جاء عن العادات المصرية والكثير من الدول العربية أن موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2022، وهي تبدأ بيوم وقفة عرفة التي تكون يوم الجمعة 8 يوليو وبعدها أيام السبت 10 يوليو 2022، هو أول أيام عيد الاضحى المبارك وأيام الأحد والإثنين والثلاثاء وهي أيام التشريق وهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.