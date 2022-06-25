انت الان تتابع خبر أماكن سحب الفكة من الفيزا في القاهرة.. دلوقتي مش هتخلي حاجة فيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الاشخاص عن الكثير من الحيل التي تجعلهم يستطيعون سحب الفكة من الفيزا، ولذلك سوف نقدم لكم أماكن سحب الفكة من الفيزا في القاهرة للتسهيل على جميه العملاء في كافة الأنحاء.

أماكن سحب الفكة من الفيزا في القاهرة للتسهيل على الجميع

وتوجد الكثير من ماكينات الصراف الآلي التي تجعل العملاء يستطيعون صرف الفكة في القاهرة، واماكنهم هي:

– فرع جولف سيتي 3 العبور، وتوجد في مدخل مدينة العبور أمام كارفور في القاهرة.

– فرع العمرانية 4، وتوجد في 40 شارع خاتم المرسلين، مشروع عمارات بنك مصر بالعمرانية في الجيزة.

– فرع مبنى البرج الشمالي 2، وتوجد الماكينة في 187 بكورنيش النيل في بولاق بالقاهرة.

– فرع الموسكي 4، وتوجد الماكينة في 4 شارع جوهر القائد في الموسكي بالقاهرة.

– فرع الحمزاوي 3، وتوجد في 60 شارع جوهر القائد في الأزهر بالقاهرة.

– فرع العباسية 4، وتتواجد الماكينة في ميدان الإسبتالية الفرنساوي بالعباسية في القاهرة.

– فرع أبو الفدا بالزمالك، ويمكن التوجه للماكينة الموجودة في 27 شارع المنصور محمد في الزمالك بالقاهرة.

– فرع رابعة الإلكتروني 3، وتتواجد في طريق النصر بجوار طيبة مول في مدينة نصر بالقاهرة.

– فرع تريومف الإلكتروني 5، وتوجد تلك الماكينة في ميدان تريومف في مصر الجديدة بالقاهرة.

– فرع العروبة 7، وتوجد الماكينة في شارع الأهرام بروكسي في القاهرة.

– فرع القاهرة الجديدة الإلكتروني2، وتتواجد الماكينة في شارع 90 التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في القاهرة.

– فرع مبنى التسعين في التجمع الخامس، والموجودة في شارع التسعين في التجمع الخامس بالقاهرة.

– فرع حلوان 3، وتكون الماكينة موجودة في 27 أ شارع خسرو في حلوان بالقاهرة.

– فرع الهرم 7، وتوجد في تقاطع شارع محمد الرقيب بالجيزة.

– فرع الحي الثاني الشروق 4، وتوجد في مجاورة ج – الحي الثاني – مدينة الشروق بالقاهرة.

– فرع 6 أكتوبر 1، وتوجد في برج رقم 3، أبراج برعي بلازا/ خلف مسجد الحصري في أكتوبر.

– فرع المركز الأولمبي المعادي 2، وتوجد في ميدان فونتانا – سور المركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة.

– فرع سوريا 2، وتوجد في 20 شارع سوريا في المهندسين بالجيزة.

– الفرع الرئيسي 54، الذي يوجد في 24 شارع شريف – وسط البلد بالقاهرة.

– فرع النيل 2: وتوجد في 3 شارع شمر من شارع مراد بالجيزة.

– ماكينة أخرى في 106 شارع 9 في المقطم – القاهرة.

– فرع النيل 2، وتوجد في 3 شارع شمر من شارع مراد في الجيزة.

– فرع زهراء عين شمس، وتوجد في 101 شارع عين شمس – زهراء عين شمس في القاهرة.