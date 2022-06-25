نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض من بنده هايبر ماركت السعودية على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أجدد عروض بنده هايبر ماركت السعودية على الموبايلات، والتابلت التي أعلنت عنها بنده في آخر مجله لها هذا الأسبوع، والتي شملت على تخفيضات، وتنزيلات كبيرة جداً على العديد من ماركات الموبايلات المختلفة بمواصفات متنوعه في سبيل جذب المزيد من المشترين، ولتوفير أكبر قدر لهم من العروض.

أجدد عروض الصيف من بنده هايبر ماركت السعودية

جاءت تلك العروض شامله على العديد من الماركات التي يبحث عنها معظم الباحثين عن موبايلات في مواصفات مميزه مثل سامسونج وشاومي واونر ونوكيا، وفيفو، وأوبو، ولينوفو، وZTE، وأيضاً على تابلت من الكاتيل، وأخر من سامسونج.

تخفيضات على التابلت من بنده السعودية

وعن أسعار تلك الأجهزة في أجدد عروض من بنده فجائت بأسعار مميزة مثل تابلت الكاتيل 4G برامات 2 جيجا، وذاكرة داخلية 32 جيجا، وشاشة بحجم 8 بوصات كل هذا بسعر 399 فقط بدلاً من 449 ريال، وتابلت آخر من سامسونج موديل جالكسي تاب A8، وشاشه بحجم 8.3 بوصات، ورامات 3 جيجا وذاكره داخليه بحجم 32 جيجا كل هذا بسعر 949 فقط بدلا من 1049 ريال.

أحدث عروض بنده هايبر ماركت السعودية على الجوالات

ومن العروض المميزه أيضاً في عروض الصيف من بنده على الجوالات جاء عرض على موبايل سامسونج A03 برامات 2 جيجا وذاكره داخليه 32 جيجا، وكاميرا أمامية بدقه 5 ميجا بكسل، وكاميرا خلفيه بدقه 48 ميجا بكسل، وشاشة بحجم 6.5 بوصات بسعر 349 بدلا من 369 ريال.

كما يوجد عرض على موبايل فيفو Y72 ثنائي الشريحه 5G برامات 8 جيجا، ومعالج ثماني النواة، وذاكرة داخليه بحجم 128 جيجا، وكاميرا أمامية بدقه 16 ميجا بكسل، وكاميرا خلفيه بدقه 64 ميجا بكسل بسعر 1099 بدلا من 1299 ريال.

عرض التوصيل المجاني

كما شملت العروض على إمكانية التوصيل المجاني في حالة المشتريات الأكثر من 99 ريال لأول طلب لكل عميل، ومن خلال الكود الذي يظهر عند مسح

رمز QR في الصوره التاليه.