نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده أضاحي العيد 2022 في السعودية مع أوفر عروض عيد الأضحى في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم أسعار أضاحي العيد 2022 المتاحة في عروض بنده panda في السعودية، حيث تقدم لكم بنده أصناف متنوعة وأسعار رائعة، للاختيار حسب ما يتناسب مع امكانياتكم، لذا نقدم لكم طريقة اختيار الأضحية وشراؤها مع كافة التفاصيل التي تحتاجونها، فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك 1443 أعاده الله علينا وعليكم بالخير تتيح لكم بنده فرصة كبرى للتمتع بتلك العروض بداية من يوم 22 يونيو 2022 وحتى 8 يوليو.
عروض بنده أضاحي العيد 2022 في السعودية
مع الاختيارات المتعددة التي تتيحها بنده لأضحية العيد 2022، فإن أولى الخطوات التي يتوجب عليك فعلها هى معرفة أقرب فروع بنده من منزلك، ومن ثم زيارته لاختيار نوع الأضحية التي تريدها، ولحجز الأضحية يتم دفع ثمنها، وتحديد الموعد الأنسب لك لاستلامها سواء كان ذلك أول أو ثاني أو ثالت أيام عيد الأضحى المبارك، وفي أيام العيد وتحديدًا في الموعد المحدد لك يمكنك استلام الأضحية، مع إمكانية تقطيع مجانية في حالة الرغبة، وتبدأ عملية تسليم الأضاحي في العيد بعد الساعة السادسة مساءًا وذلك بعد تقديم إيصال شراء وحجز الأضحية.
بنده عروض عيد الأضحى 1443
تختلف نوع ووزن الأضحية مع اختلاف الفروع، فنجد أن هناك أصناف محددة متاحة فقط في فروع بنده بالمنطقة الجنوبية بالمملكة حيث يوجد بها أكثر من نوع للخروف، بينما يختلف الأمر في الفروع الموجودة في المنطقة الشمالية، الشرقية، الغربية، الوسطى، فنجد أنواع الأضحية المختلفة من خروف، عجل، جمل، وأيضًا بأوزان مختلفة.
هايبر بنده hyper panda
تعرفوا معنا على الفروع المتاحة في كل منطقة بحيث يمكنكم تحديد الفرع الأقرب لكم وزيارته، ومن ثم حجز أضحية العيد طوال الفترة المحددة استمرارًا حتى يوم 9 ذو الحجة 1443هـ.
أسعار أضاحي العيد 2022
إليكم أسعار أضاحي العيد في جميع فروع المنطقة الشمالية، الشرقية، الغربية، والوسطي، ونقدم لكم الأنواع المتاحة مع الحد الأدني من الوزن المتاح.
- خروف رفيدي 11 كجم، بسعر 849.95 ريال سعودي.
- عجل كامل من 15 إلى 20 كجم، بسعر 7399 ريال سعودي.
- خروف سواكني 18 كجم، بسعر 1349.95 ريال سعوي.
- جمل كامل من 15 إلى 20 كجم، بسعر 5999.95 ريال سعودي.
- خروف بربري 12 كجم، بسعر 849.95 ريال سعودي.
- خروف نعيمي 23 كجم، بسعر 1949 ريال سعودي.
- خروف روماني أضحية 18 كجم، بسعر 1399.95 ريال سعودي.
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