شوف باقي ساعات على انتهاء أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu

باقي ساعات على انتهاء أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بجميع مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصومات خاصة على أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة المختلفة، وخصومات أخرى منهم على أسعار المنتجات الغذائية المحفوظة بأنواعها، بالإضافة إلى اللحوم، والخصومات، والفواكه، والأسماك، وغيرهم من سلع مختلفة بكافة أقسام الماركت، ولمعرفة تفاصيل أكثر تابعوا الفقرات التالية….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توفر مجموعة بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من الأجهزة المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر جوال أوبو أي 53، وخصم آخر منهم على سعر هاتف سامسونج جالكسي ايه 22 نوت بسعة مميزة جداً للتخزين، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هاتف لينوفو تاب 7 بوصة بسعة 32 جيجابايت، بالإضافة إلى تنزيل حصري آخر على سعر هاتف ايباد ابل الجيل التاسع، كما لديهم تنزيل حصري آخر على سعر الحاسوب الدفتري الأسود من ماركة HP، وتخفيضات أخرى بالفروع على أسعار ماكينات تشذيب اللحية من فيليبس Phillips.

عروض لولو اليوم ضمن عروض لولو الأسبوعية

إستكمالا لعروض لولو هايبر ماركت السابقة، يتوفر بالماركت خصم خاص على سعر: جهاز قياس ضغط الدم من بيرر، وتخفيض آخر منهم على سعر العطر البخاخ من بيورتي، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على أسعار الشاحن الخارجي المتنقل من أوكي، وتنزيل مميز آخر على سعر سماعة الأذن اللاسيلكية والبطارية المتنقلة، وخصومات أخرى منهم على أسعار السوار الذكي مع أيفون، وتخفيض مميز آخر على سعر Ikon خلاط المطحنة، وتنزيل مميز آخر على سعر المكواة الثقيلة من أيكون iKon، وعروض أخرى بالفروع على أسعار أيكون مصباح الطوارئ مع كشاف ليد عرض كومبو.

تحطيمات أسعار بفروع لولو السعودية لفترة محدودة

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو المملكة: خصومات خاصة على أسعار أيكون الشاشة الليد 40 بوصة، وتخفيض آخر منهم على سعر ميني مبرد الهواء من أيكون Ikon، الجبنة القريش المصرية، وخصومات أخرى منهم على أسعار منوار الكاجو المشوي الشهي، وعروض أخرى.