شوف مجلة عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذاية والمنزلية تخفيضات وخصومات 60% عروض متتعوضش

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مجلة عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذاية والمنزلية نقدم لكم آخر عروض العثيم الأسبوعية السعودية، تسعى أسواق وسلاسل العثيم إلى توفير كل المنتجات والاحتياجات التي قد يطلبها أي شخص وتقوم بتوفيرها له بأسعار مناسبة، وتعد أسواق عبد الله العثيم هي سلسلة كبيرة من الأسواق التي تم توزيعها على جميع مستوى المملكة العربية السعودية كما أن لها فروع أخرى حول العالم ومنهم في جمهورية مصر العربية، وفي سطور مقالنا التالية سنقوم بتقديم بعض العروض وأكثر التخفيضات المميزة. عروض العثيم الأسبوعية السعودية زود كريم دونات شيكولاتة صغير سعرها 9.95 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

بينما سعر زود الكيك بالكريمة انخفض سعرها من 9.95 ريال سعودي إلى 7.95 ريال سعودي.

بسبوسة بالسمن الطبيعي سعرها وصل إلى 24.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

خمس فطائر شاي + فطيرة هدية سعر العبوة وصل إلى 4.95 ريال سعودي بدلًا من 5.95 ريال سعودي.

أما سعر زود النواشف بالتمر يبلغ 9.95 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال سعودي. عروض العثيم المنتجات الغذائية معمول هالي بالتمر وصل إلى 4 ونصف ريال سعودي بدلًا من 6.95 ريال سعودي.

بسكويت هالي بالتمر سعره وصل إلى 13.95 ريال سعودي بدلًا من 17 ونصف ريال سعودي.

قراميش ذرة سفوري سعرها انخفض من 6 ونصف ريال سعودي إلى 4 ونصف ريال سعودي.

شيكولاتة دارليت كاكو وبندق سعرها وصل إلى 7 ونصف ريال سعودي بدلًا من 14 ونصف ريال سعودي.

زبدة فول سوداني خشن من نوع هالي سعر العلبة وصل إلى 4.95 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

عسل فيكتو طبيعي ضغاط سعره 6 ونصف ريال سعودي بدلًا من 14.25 ريال سعودي.

أما سعر علبة عسل برام الطبيعي انخفض سعره من 24.75 ريال سعودي ووصل إلى 16 ونصف ريال سعودي.

سلطة تونة هالي بالخضار سعرها 5.95 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

بسكويت الشاي سعر العلبة منه 12.95 ريال سعودي بعد أن كانت 17.95 ريال سعودي.

سكر أبو فهد ناعم سعر كيس وزن 10 كيلو جرام وصل إلى 29.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

حمص أديليا حب زجاج سعر الكيس منه 12.75 ريال سعودي بدلًا من 16 ونصف ريال سعودي.

سبانخ هورتكس مفروم سعرها 3 وربع ريال سعودي بدلًا من 4 وربع ريال سعودي. عمر شويل - جدة مجلة عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذاية والمنزلية تخفيضات وخصومات 60% عروض متتعوضش - ثقفني

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