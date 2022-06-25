انت الان تتابع خبر جمع كلمة حليب التي يبحث عنها طلبة الثانوية قبل امتحان اللغة العربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجاب موجه اول لغة عربية بإحدي مدارس القليوبية عن سؤال جمع حليب في اللغة العربية، حيث قال أنه يمكن جمعها لكن لا يكون الجمع دالاً على الكثرة.

بل على تعدد الأنواع بمعنى إذا اجتمع لدينا حليب نوق مع حليب بقر مع حليب غنم مثلاً جاز لنا أن نعامله معاملة المفرد الذي له جمع.

جمع كلمة حليب

واضاف ان جمع كلمة حليب نقيسه على ما يشبه وزنه فنجمعه على أحلبة وحلبان، واوضح أن جمع حليب يكون إذاً هو حلبان وأحلبة على وزن جمع كلمة رغيف أي رغفان وأرغفة.

ورصدنا بالأمس ايضا جمع كلمة سكر والتي نالت حصة كبيرة من البحث عبر محكات البحث.