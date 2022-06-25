اطالة الشعر وتكثيف الحاجبين في ٤ ايام فقط وبطرق مجربة وطبيعية لن تتخيلي النتائج

ترغب العديد من الفتيات والسيدات عن وصفات طبيعية لإطالة وتكثيف الشعر وكذلك تكثيف الحاجبين وإطالة وتكثيف الرموش.

وذلك لأنهم يعتبروا مصدر الجمال في وجه المرأة واليوم سوف نقدم لكي سيدتي وصفات طبيعية تساعدك على إطالة الشعر وتعمل على تكثيف للحاجبين وأيضا إطالة الرموش.

وصفات وجدت في برديات الفراعنة عن العناية بالرموش والحاجبين

تتميز مثل هذه الوصفات بالكثير من المميزات التي تعطيها الأفضلية في العثور على أفضل نتيجة، واحسن أداء.

حيث تعتبر اهم ميزة هي طريقة الحصول على وصفات طبيعية ولا تحتوي على مواد كيماوية.

مكونات تحضير وصفة لإطالة الشعر بواسطة البيض:

بياض بيضة واحدة. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

طريقة تحضير وصفة لإطالة الشعر باستخدام البيض:

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه بياض البيض وزيت الزيتون ونمزجهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة العسل الأبيض ونمزجهم جيدا.

نقوم بوضع الوصفة على شعر نظيف مع عمل تدليك لفروة الرأس.

نقوم بلف الشعر وترك الوصفة عليه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو.

تحضير وصفة لإطالة الشعر باستخدام الحلبة المطحونة:

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة. 3 ملاعق كبيرة من الحليب. ملعقة كبيرة من خل التفاح.

تحضير وصفة لإطالة الشعر باستخدام الحلبة المطحونة:

في وعاء عميق نضيف الحلبة المطحونة والحليب وخل التفاح.

ثم نقوم بمزج المكونات جيدا ونضع الوصفة على الشعر ونتركها لمدة ساعة كاملة على الشعر.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو جيدا.

تحضير وصفة لإطالة الشعر باستخدام الزيوت الطبيعية:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

تحضير وصفة لإطالة الشعر بواسطة الزيوت الطبيعية: