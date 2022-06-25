نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده تخفيضات وخصومات اضاحي العيد والمنتجات الغذائية خصومات هائلة وفرصة كبيرة للشراء في المقال التالي

عروض بنده تخفيضات وخصومات اضاحي العيد والمنتجات الغذائية إليكم أبرز عروض بنده أضاحي العيد، حيث لم تكتفي ماركت بنده بعمل عروض تخفيضية على أسعار السلع والمنتجات الغذائية و الأجهزة فقط بل شاركت في عمل أضاحي عيد الأضحى المبارك، حيث أننا في العد التنازلي لاستقبال أيام الحج وعيد الأضحى المبارك، و تعد ماركت بنده هي من أشهر الماركات الموجودة في المملكة العربية السعودية و التي يتوفر بها كل المنتجات التي قد تخطر على بالك و التي قد لا تخطر وسنقدم لكم العروض في سطورنا التالية. عروض بنده أضاحي العيد 1443هـ سعر خروف نعيمي محل بوزن لا يزيد عن 23 كيلو جرام يبلغ 1.750 ريال سعودي.

أما سعر خروف بربري بأقل وزن 15 كيلو جرام يبلغ 680 ريال سعودي.

خروف سوانكي بأقل وزن 18 كيلو جرام يبلغ سعره حوالي 1.230 ريال سعودي.

أقل وزن 18 كيلو جرام من خروف روماني سعره يبدأ من 1.230 ريال سعودي.

عجل كامل وأقل وزن منه يتراوح بين 150 إلى 200 كيلو جرام سعره يبدأ من 7.399 ريال سعودي.

جمل كامل وزنه يتراوح بين 150 إلى 200 كيلو جرام سعره يبدأ من حوالي 6.799 ريال سعودي.

خروف جيزاني أقل وزن 11 كيلو جرام سعره يبدأ من 1.199 ريال سعودي.

بينما خروف جورجي أقل وزن منه 18 كيلو جرام سعره يصل إلى 1.499 ريال سعودي.

الخروف الأسباني أقل وزن منه 16 كيلو جرام سعره يبدأ من 1.280 ريال سعودي. اقوي عروض بنده على المنتجات الغذائية واللحوم كتف عجل بدون عظم سعره وصل إلى 42.95 ريال سعودي.

قطع عجل بالعظم وصل سعرها إلى 34.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بالعظم يبلغ سعره 44.95 ريال سعودي.

موزة غنم بالعظم الأسترالي سعرها وصل إلى 44.95 ريال سعودي.

برجر بقري برازيلي سعره وصل إلى حوالي 36.95 ريال سعودي.

إسكالوب بقري برازيلي سعره 39.95 ريال سعودي بعد الخصم.

مكسرات مشكل عادي سعرها وصل إلى 49.95 ريال سعودي.

بن خوالي محمص سعره 49.95 ريال سعودي.

حبات هيل رقم 1 سعره 44 ونصف ريال سعودي.

بذور مملحة مصرية سعرها وصل إلى 24.95 ريال سعودي.

سميد خشن سعره وصل بعد الخصم إلى 4.95 ريال سعودي.

عدس أحمر و عدس أحمر مجروش سعره وصل إلى حوالي 6.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده تخفيضات وخصومات اضاحي العيد والمنتجات الغذائية خصومات هائلة وفرصة كبيرة للشراء - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده تخفيضات وخصومات اضاحي العيد والمنتجات الغذائية خصومات هائلة وفرصة كبيرة للشراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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