نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم منتجات اللحوم والمواد الغذائية بأقل الاسعار حتي نفاذ الكمية اغتنم الفرصه في المقال التالي

نقدم عروض العثيم في السعودية لشهر يونيو الجاري لعام 2022م وحتى نهاية الموسم -موسم الأعياد والأضاحي- تتنافس الأسواق داخل المملكة العربية السعودية في عمل العروض والتخفيضات حتى تجذب المشترين وتبيع منتجاتها، ولكن لم يستطع أي سوق من الأسواق أن يتفوق على أسواق العثيم التابعة لشركة عبد الله العثيم السعودية، فهي من أقدم الأسواق والسلاسل التجارية وتتميز بموثوقية عالية بين الأشخاص داخل وخارج السعودية. عروض العثيم في السعودية يونيو عام 2022م سعر الكيلو جرام الواحد من دقيق الأولى الفاخر انخفض من 17.44 ريال سعودي إلى 9.50 ريال سعودي.

سكر الأسرة وزن 10 كيلو جرام سعره انخفض من 34.95 ريال سعودي إلى 28.95 ريال سعودي.

صابون تايد البودرة بتركيز عالي وصل سعره من 71.95 ريال سعودي إلى 36.95 ريال سعودي.

علبة تونة جرين فارمز قطع وزن 170 جرام سعرها وصل من 16.50 ريال سعودي إلى 12.95 ريال سعودي.

أرز تاج محل سيلا (أرز بسمتي هندي) سعر الكيس وزن 10 كيلو جرام وصل من 83.95 ريال سعودي إلى 54.95 ريال سعودي. عروض العثيم المنتجات الغذائية واللحوم يونيو 2022م لحم عجل بلدي بدون عظم سعره 54.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

أما لحم الحاشي بدون عظم سعر الكيلو منه وصل إلى 39.95 ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو من لحم الحاشي بدون عظم وصل بعد الخصم إلى 29.95 ريال سعودي.

شبيهة جبنة داري بيضاء سعر العلبة منها 15.95 ريال سعودي.

جرين لاند شبيهة جبنة بيضة سعر العلبة وصل إلى 29.95 ريال سعودي.

جبنة بدر بها حبة البركة سعر العلبة الواحدة منها 24.95 ريال سعودي.

مرتديلا الفلة دجاج سادة سعرها 13.95 ريال سعودي للعلبة الواحدة.

جبنة فيتا الدنماركية سعر العلبة منها يصل إلى حوالي 13.95 ريال سعودي. افضل عروض العثيم على الفواكه والخضروات كيلو الشمام وصل سعره إلى 2.75 ريال سعودي.

بينما سعر كيلو العنب الأخضر يبلغ 5.95 ريال سعودي.

أما سعر كيلو البرتقال 6.95 ريال سعودي.

علبة الخوخ السكري يبلغ سعرها 7 ريال سعودي.

وسلة المشمش يبلغ سعرها 7.95 ريال سعودي.

سعر الثوم يبلغ حوالي 3.95 ريال سعودي.

سعر مكسرات مشكلة يبلغ 46.95 ريال سعودي.

هيل زدني سعر العلبة منه وصل إلى حوالي 28.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم منتجات اللحوم والمواد الغذائية بأقل الاسعار حتي نفاذ الكمية اغتنم الفرصه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اسواق العثيم منتجات اللحوم والمواد الغذائية بأقل الاسعار حتي نفاذ الكمية اغتنم الفرصه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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