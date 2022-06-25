شوف تخفيضات العثيم اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل ل 60% ولفترة محدودة

عروض العثيم السعودية لا زالت تبهرنا بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث تقدم للعملاء خصومات مذهلة تبدأ من 15٪ حتى 50٪، وتلك الخصر يستمتع بها جميع العملاء بمجرد الذهاب لأي فرع من خلال فروع العثيم الموزعة بالمملكة العربية السعودية، وتشمل تلك الخصومات كافة السلع والمنتجات الموجودة داخل الأسواق التجارية، والتي يبحث عنها العميل طوال الوقت.

بنده تحطم الأسعار عروض بنده الأسبوعية على الشاشات والأجهزة الكهربائية تصل ل 60%

عروض العثيم السعودية

ونظرا لشهرة وتميز أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها مما جعلها تحقق حجم مبيعات ضخم، كما يتزايد عدد عملائها يوما بعد يوم، وذلك لاهتمامها وحرصها الشديدين عرض سلع عالية الجودة في كل أنواع المنتجات من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال والمستلزمات المنزلية من مفروشات وأثاث ومنظفات ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى أفضل المنتجات الغذائية الصحية عالية القيمة الغذائية وتخضع كل المنتجات الغذائية لرقابة صحية شديدة.

ولعل هذا يرجع لحرص أسواق العثيم على تقديم أفضل وأجود منتجات غذائية من كل الأصناف والنوعيات، كما تهتم أسواق عبدالله العثيم لتجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية بعمل عروض على أعلى مستوى وبأعلى نسبة خصومات ممكنة بالنسبة لأسواق التجزئة المنافسة، وهذه العروض تتم على جميع أنواع السلع الموجودة في أسواق ومتاجر عبدالله العثيم.

خصومات العثيم الأسبوعية