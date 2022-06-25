نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات العثيم اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل ل 60% ولفترة محدودة في المقال التالي
عروض العثيم السعودية لا زالت تبهرنا بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث تقدم للعملاء خصومات مذهلة تبدأ من 15٪ حتى 50٪، وتلك الخصر يستمتع بها جميع العملاء بمجرد الذهاب لأي فرع من خلال فروع العثيم الموزعة بالمملكة العربية السعودية، وتشمل تلك الخصومات كافة السلع والمنتجات الموجودة داخل الأسواق التجارية، والتي يبحث عنها العميل طوال الوقت.
بنده تحطم الأسعار عروض بنده الأسبوعية على الشاشات والأجهزة الكهربائية تصل ل 60%
عروض العثيم السعودية
ونظرا لشهرة وتميز أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها مما جعلها تحقق حجم مبيعات ضخم، كما يتزايد عدد عملائها يوما بعد يوم، وذلك لاهتمامها وحرصها الشديدين عرض سلع عالية الجودة في كل أنواع المنتجات من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال والمستلزمات المنزلية من مفروشات وأثاث ومنظفات ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى أفضل المنتجات الغذائية الصحية عالية القيمة الغذائية وتخضع كل المنتجات الغذائية لرقابة صحية شديدة.
ولعل هذا يرجع لحرص أسواق العثيم على تقديم أفضل وأجود منتجات غذائية من كل الأصناف والنوعيات، كما تهتم أسواق عبدالله العثيم لتجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية بعمل عروض على أعلى مستوى وبأعلى نسبة خصومات ممكنة بالنسبة لأسواق التجزئة المنافسة، وهذه العروض تتم على جميع أنواع السلع الموجودة في أسواق ومتاجر عبدالله العثيم.
خصومات العثيم الأسبوعية
- اشتري من أسواق العثيم السعودية أرز الوليمة مزة بسمتي مقدار الكيس 10 كيلو جرام بسعر 89.95 ريال سعودي.
- احصل من تخفيضات العثيم السعودية على سمن فارم مقدار العبوة 800 جرام بسعر لا يقاوم 51.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على شاي ليبتون أكياس العبوة مكونة من 150 كيس بسعر مذهل 29.50 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم الحصرية على دجاج دو مجمد مقدار العبوة يصل إلى 10*1100 جرام بسعر خيالي 207.00 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم السعودية على شوكولاته نوتيلا برطمان مقدار العبوة 825 جرام بسعر 36.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على مسحوق الكرى من مهران مقدار العبوة 400 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات العثيم اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل ل 60% ولفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.